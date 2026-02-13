В Шереметьево из-за дебошира задержали высадку пассажиров рейса из Хургады

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Высадка пассажиров рейса, прилетевшего минувшей ночью в "Шереметьево" из Хургады, была задержана на 20 минут из-за деструктивного поведения одного из пассажиров, сообщили в аэропорту.

« "Деструктивное поведение пассажира вызвало 20-минутную задержку при высадке пассажиров рейса, прибывшего из Хургады. Прошедшей ночью в аэропорту Шереметьево при обслуживании ночного рейса Хургада-Москва произошел инцидент из-за деструктивных действий пассажира. По имеющейся информации, пассажир с признаками алкогольного опьянения еще в полете нарушал правила поведения, игнорировал замечания экипажа, оскорблял сотрудников авиакомпании и мешал отдыху остальных пассажиров", - говорится в пресс-релизе авиагавани.

После посадки самолета пассажир покинул свое место и самовольно пересел в бизнес-класс, что является грубым нарушением правил авиакомпании. Для обеспечения безопасности пассажиров рейса на борт вызвали полицию, при взаимодействии с экипажем была организована высадка пассажиров.