Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли более 1425 военных, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и боевую машину РСЗО Vampire чешского производства за неделю в зоне ответственности группировки "Север", сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке.
Кроме того, в Минобороны отметили, что в течение недели подразделения группировки установили контроль над населенными пунктами Чугуновка Харьковской области и Сидоровка Сумской области.
22 июня 2022, 17:18