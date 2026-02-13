Американская семья о родах в России, очередях и качестве продуктов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Эндрю и Бет Томпсон переехали в Москву с четырьмя детьми из Северной Каролины. Они не беженцы, не жертвы политических репрессий, а просто родители, которые устали бояться за своих детей.

Они нашли то, что искали, в самом неожиданном месте — в стране, которую на Западе принято изображать серой, холодной и враждебной. Что привлекло их в России?

Встреча в Одессе

История началась больше десяти лет назад. Эндрю, студент университета в Чапл-Хилле, изучал русский язык. Летом решил поехать в Восточную Европу практиковаться — попал в Одессу с миссионерской группой. Работал в английском лагере, где и встретил Бет.

Она выросла на Украине — родители-американцы работали в Одессе, дочь провела там 18 лет. Потом вернулась в США учиться в колледже. Когда они начали встречаться, Бет приняла решение, которое в американском обществе называют провокационно: "диплом миссис".

"Я поняла, что больше всего в жизни я хотела быть женой и матерью. И вот я нашла подходящего человека. Поэтому не имело смысла платить тысячи долларов за диплом, который мне не пригодится. И поэтому я просто решила получить "диплом миссис" вместо этого", — объясняет Бет в интервью каналу Russian Road.

Изжога, которая исчезла сама собой

Эндрю семь лет мучился от сильной изжоги. Ему приходилось принимать таблетки каждый день, постоянно, по предписанию врачей.

"Мы переехали сюда (в Москву. — Прим. ред.), и изжога полностью исчезла. Я ничего не менял в своем рационе. Я просто жил своей жизнью. В США я, как американец, любил газировку и все такое — и я все еще пью ее здесь. Просто здесь нигде нет кукурузного сиропа", — говорит Эндрю.

Бет считает, что в России в целом качество еды лучше. Меньше полуфабрикатов, и это вынуждает чаще готовить с нуля. "Многие русские могут мне не поверить, но когда ты живешь в США и готовишь там, тогда ты понимаешь, как много там рецептов с полуфабрикатами".

Хлеб с составом как у премиум-сегмента

Но больше всего Бет поразил хлеб.

"Мне нравится хлеб здесь. Он недорогой и не напичкан тоннами консервантов. Можно прочитать состав, и там, может, три или четыре ингредиента вместо 20. Если купить дешевый хлеб в США, там 20, 30, 40 ингредиентов на обороте. <...> Это самый дешевый хлеб в магазине. И на вкус как дорогой хлеб в США", — рассказывает она.

"Конечно, в США есть продукты качеством выше, чем здесь. Но я бы сказала, что в целом еда здесь лучше", — резюмирует Бет.

Угрюмые русские

Семья семь лет назад уже приезжала на какое-то время в Россию. Эндрю завершал обучение в магистратуре, Бет преподавала английский. Тогда он заметил одну вещь, которая его, интроверта, очень порадовала.

"Мне не нравится разговаривать с людьми, если я их не знаю. Мне понравилось в России в прошлый раз. Я могу пойти в магазин, стоять на кассе, и кассирша не будет расспрашивать историю моей жизни. Я могу просто сказать: "Вот", она скажет: "Ага". Я говорю: "Окей, ладно" — и ухожу", — вспоминает он.

Классический стереотип: русские угрюмые, не улыбаются, не разговаривают. Но Эндрю быстро понял, что все дело в контексте.

© Фото : АГН "Москва"/Денис Воронин Покупатели в очереди в продовольственном магазине в Москве © Фото : АГН "Москва"/Денис Воронин Покупатели в очереди в продовольственном магазине в Москве

"Когда у меня дети, здесь со мной разговаривают гораздо чаще, чем в США. В Америке я могу гулять с коляской и никто меня не спросит о моем ребенке. А здесь, в России, садишься в автобус — и все будут тебе помогать", — говорит он.

Вывод он делает точный: "Русские склонны говорить только тогда, когда есть причина. В США то же самое, но причины совсем другие".

"Просто вызывай, это Россия!"

Четвертая беременность Бет застала семью уже в Москве. Первых трех детей она рожала дома в США — это легальная практика для женщин с низким риском осложнений. То, как это происходило в России, вызвало у супругов культурный шок.

Начались схватки. Бет позвонила подруге, которая живет в соседнем доме.

Ее подруга спросила: "Ты уже вызвала скорую?" Бет засомневалась: хотела убедиться, что случай серьезный и схватки не тренировочные. Подруга настояла: "Просто вызывай, это Россия, какая разница, просто вызывай". И она сама позвонила, вспоминает Эндрю.

"В США не вызывают скорую, если только это не действительно серьезная ситуация. Все очень дорого. Если только руку отрежут или что-то подобное — тогда вызывают скорую", — объясняет Эндрю.

Скорая приехала через несколько минут. И врачи разозлились.

"Их первый вопрос: почему вы не позвонили раньше? Они были очень раздражены, они сказали: нужно было позвонить, как только у тебя начались первые схватки, ты что, совсем уже?" — смеется Бет.

© iStock.com / Srisakorn Беременная женщина на приеме у врача © iStock.com / Srisakorn Беременная женщина на приеме у врача

А семья просто думала: может, это ложные схватки, может, рано еще. В Америке так и делают — ждут до последнего.

Страх перед счетом

Бет вспоминает момент, который врезался в память. "Я помню, когда наша дочь заболела (в США. — Прим. ред.), я сидела в больнице и думала, насколько большим будет этот счет. И он был большой", — говорит она.

Эндрю работал в IT-компании, у него была корпоративная страховка. Но и это не спасало от огромных счетов.

"В США ты приходишь, рожаешь и пытаешься уйти как можно скорее. Все дорого. Здесь же было понятно, что она пробудет там три дня. Никакой спешки не было. Они следили, чтобы все было правильно. Это было приятно. Гораздо меньше стресса, чем то же самое в США, потому что там ты беспокоишься обо всем, что может произойти", — объясняет разницу Эндрю.

© iStock.com / demaerre Прием у врача © iStock.com / demaerre Прием у врача

Честность вместо вежливой лжи

Еще одна вещь, которая поразила Томпсонов, — русская прямота. В Америке ее называют грубостью. Здесь — честностью.

Классический пример — про платье.

"Если женщина спросит: "Я выгляжу толстой в этом платье?", в США ты скажешь: "Нет". Ты всегда должен быть вежливым. Никогда нельзя говорить, что кто-то выглядит некрасиво или что-то в этом роде. Здесь тебе скажут: "Да", потому что с их точки зрения: "Да, я пытаюсь помочь тебе. Иди выбери другое платье. Это выглядит не очень", — приводит пример Эндрю.

Столько, сколько Господь даст

Сейчас Томпсоны получили разрешение на временное проживание на три года. Планируют получить вид на жительство, потом гражданство. Эндрю преподает английский, пока семья обустраивается. Хотят купить дом побольше или квартиру.

"Мы очень традиционны в этом смысле. Так что у нас будет столько детей, сколько Господь даст. Учитывая то, что у нас уже четверо за четыре года, их может быть довольно много. Нужен большой дом", — смеется Эндрю.