Воронежская семья, награжденная орденом, воспитывает восемь детей

Старший сын Дмитрий окончил СДЮШОР олимпийского резерва по хоккею, получил профессию "повар-кондитер", а также отучился в вузе по специальности "Технология продукции и организации общественного питания". Сейчас работает менеджером по продажам. Младшему сыну Савелию четыре года, он находится на домашнем обучении.