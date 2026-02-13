Воронежская семья, награжденная орденом, воспитывает восемь детей

ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Семья Бакутиных из Воронежской области, награждённая орденом "Родительская слава", воспитывает 8 детей, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Президент РФ Владимир Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградил орденом "Родительская слава" семьи из Тюменской, Воронежской и Новосибирской областей. Указ об этом опубликован в среду.
Путин наградил россиян из регионов орденом "Родительская слава"
11 февраля, 15:48
"Бакутин Алексей Дмитриевич и Бакутина Елена Борисовна являются родителями 8 детей", — сообщили в правительстве Воронежской области.
Старший сын Дмитрий окончил СДЮШОР олимпийского резерва по хоккею, получил профессию "повар-кондитер", а также отучился в вузе по специальности "Технология продукции и организации общественного питания". Сейчас работает менеджером по продажам. Младшему сыну Савелию четыре года, он находится на домашнем обучении.
«
"Семья Бакутиных – социально ответственная семья, обеспечивает надлежащий уровень заботы о здоровье, физическом и духовном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности. Елена Борисовна и Алексей Дмитриевич воспитывают детей в духе любви, уважения и взаимопомощи, здоровыми, музыкальными, спортивными, с активной жизненной позицией. Дети помогают родителям в ведении личного подсобного хозяйства, в заботе о младших", — добавили в правительстве.
По словам властей, семья участвует в благотворительных акциях и творческих мероприятиях общественной организации "Многодетная семья", помогает с разгрузкой и комплектованием гуманитарной помощи для многодетных семей Коминтерновского района Воронежа.
"Имеет множество благодарственных писем и грамот от управы Коминтерновского района, от депутатов Воронежской городской и областной думы. Семья Бакутиных успешно совмещает заботу о детях с созданием теплой и дружной атмосферы в доме", — отметили власти.
Путин присвоил звание "Мать-героиня" двум россиянкам
11 февраля, 15:20