Воронежская семья, награжденная орденом, воспитывает восемь детей - РИА Новости, 13.02.2026
15:07 13.02.2026
Воронежская семья, награжденная орденом, воспитывает восемь детей
Воронежская семья, награжденная орденом, воспитывает восемь детей - РИА Новости, 13.02.2026
Воронежская семья, награжденная орденом, воспитывает восемь детей
Семья Бакутиных из Воронежской области, награждённая орденом "Родительская слава", воспитывает 8 детей, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 13.02.2026
воронежская область
россия
новосибирская область
владимир путин
воронежская область, россия, новосибирская область, владимир путин
Воронежская область, Россия, Новосибирская область, Владимир Путин
Воронежская семья, награжденная орденом, воспитывает восемь детей

РИА Новости: Бакутины из Воронежа, награжденные орденом, воспитывают 8 детей

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииОрден "Родительская слава"
Орден Родительская слава - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Орден "Родительская слава". Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Семья Бакутиных из Воронежской области, награждённая орденом "Родительская слава", воспитывает 8 детей, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Президент РФ Владимир Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградил орденом "Родительская слава" семьи из Тюменской, Воронежской и Новосибирской областей. Указ об этом опубликован в среду.
"Бакутин Алексей Дмитриевич и Бакутина Елена Борисовна являются родителями 8 детей", — сообщили в правительстве Воронежской области.
Старший сын Дмитрий окончил СДЮШОР олимпийского резерва по хоккею, получил профессию "повар-кондитер", а также отучился в вузе по специальности "Технология продукции и организации общественного питания". Сейчас работает менеджером по продажам. Младшему сыну Савелию четыре года, он находится на домашнем обучении.
"Семья Бакутиных – социально ответственная семья, обеспечивает надлежащий уровень заботы о здоровье, физическом и духовном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности. Елена Борисовна и Алексей Дмитриевич воспитывают детей в духе любви, уважения и взаимопомощи, здоровыми, музыкальными, спортивными, с активной жизненной позицией. Дети помогают родителям в ведении личного подсобного хозяйства, в заботе о младших", — добавили в правительстве.
По словам властей, семья участвует в благотворительных акциях и творческих мероприятиях общественной организации "Многодетная семья", помогает с разгрузкой и комплектованием гуманитарной помощи для многодетных семей Коминтерновского района Воронежа.
"Имеет множество благодарственных писем и грамот от управы Коминтерновского района, от депутатов Воронежской городской и областной думы. Семья Бакутиных успешно совмещает заботу о детях с созданием теплой и дружной атмосферы в доме", — отметили власти.
Воронежская областьРоссияНовосибирская областьВладимир Путин
 
 
