Семья из Северска полтора года прятала дочь от украинских служб - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 13.02.2026
Семья из Северска полтора года прятала дочь от украинских служб
Семья из Северска полтора года прятала дочь от украинских служб - РИА Новости, 13.02.2026
Семья из Северска полтора года прятала дочь от украинских служб
Отказавшаяся от эвакуации на территорию Украины семья из города Северск, за который шли бои в Донбассе, полтора года прятала дочку от украинских служб,... РИА Новости, 13.02.2026
украина, северск, россия, денис пушилин, валерий герасимов, владимир путин, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Северск, Россия, Денис Пушилин, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Служба безопасности Украины
Семья из Северска полтора года прятала дочь от украинских служб

РИА Новости: семья из Северска полтора года прятала дочь от украинских служб

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие на военной базе
Украинские военнослужащие на военной базе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие на военной базе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Отказавшаяся от эвакуации на территорию Украины семья из города Северск, за который шли бои в Донбассе, полтора года прятала дочку от украинских служб, рассказала РИА Новости мать девочки Наталья.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Боец десять километров нес на себе мужчину при эвакуации из Северска
3 февраля, 03:33
"Они сначала пришли из горсовета, спросили, согласны ли мы выезжать, я сказала - нет, мы туда (вглубь территории Украины – ред.) не поедем. Я написала отказ, что мы не соглашаемся уезжать, и ребенок будет вместе со мной. Буквально через неделю начался у нас кошмар", - рассказала женщина.
Она пояснила, что после написания отказа эвакуироваться к семье постоянно начали приезжать представители различных служб, в том числе СБУ, полиции и органов опеки.
"По 10 и по 20 человек приезжали – искали. Угрожали посадить. Говорили, что если найдем ребенка, вам будет сильно плохо, можете с мужем не увидеться больше, тебя в одну сторону, его в другую сторону уберут. Угрожали автоматами", - добавила собеседница агентства.
Она объяснила, что в течение всего времени для девочки делали специальные тайники в доме, в том числе в подвале, мягкой мебели, в шкафах, куда она быстро пряталась, если во двор приходили представители различных служб. По словам женщины, о том, что девочка в доме, они признались только российским бойцам, которые в последующем их и эвакуировали.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что город Северск освобожден.
Освобождённый Северск - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Жительница Северска рассказала, как украинская полиция охотилась за детьми
2 февраля, 02:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСеверскРоссияДенис ПушилинВалерий ГерасимовВладимир ПутинСлужба безопасности Украины
 
 
