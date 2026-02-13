ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Отказавшаяся от эвакуации на территорию Украины семья из города Северск, за который шли бои в Донбассе, полтора года прятала дочку от украинских служб, рассказала РИА Новости мать девочки Наталья.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины ), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.

"Они сначала пришли из горсовета, спросили, согласны ли мы выезжать, я сказала - нет, мы туда (вглубь территории Украины – ред.) не поедем. Я написала отказ, что мы не соглашаемся уезжать, и ребенок будет вместе со мной. Буквально через неделю начался у нас кошмар", - рассказала женщина.

Она пояснила, что после написания отказа эвакуироваться к семье постоянно начали приезжать представители различных служб, в том числе СБУ , полиции и органов опеки.

"По 10 и по 20 человек приезжали – искали. Угрожали посадить. Говорили, что если найдем ребенка, вам будет сильно плохо, можете с мужем не увидеться больше, тебя в одну сторону, его в другую сторону уберут. Угрожали автоматами", - добавила собеседница агентства.