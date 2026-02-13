Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады сделал громкое заявление после слов Зеленского о войне - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 13.02.2026
Депутат Рады сделал громкое заявление после слов Зеленского о войне
Депутат Рады сделал громкое заявление после слов Зеленского о войне - РИА Новости, 13.02.2026
Депутат Рады сделал громкое заявление после слов Зеленского о войне
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского за слова о возможном отказе от мирного соглашения с Россией. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T00:28:00+03:00
2026-02-13T00:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
Депутат Рады сделал громкое заявление после слов Зеленского о войне

Дмитрук раскритиковал Зеленского за слова о возможном отказе от сделки с Россией

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского за слова о возможном отказе от мирного соглашения с Россией.
Накануне глава киевского режима в интервью журналу The Atlantic заявил, что предпочел бы продолжение боевых действий "плохому" соглашению.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СМИ: окружение Зеленского боится, что возможность сделки с Россией исчезнет
Вчера, 23:55
«
"Народу — гробы, ему — власть. Все по-честному", — сыронизировал парламентарий.
Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники ранее сообщала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования властей США провести оба голосования до 15 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Германии заговорили о войне с Россией после требования Зеленского
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАртем Дмитрук
 
 
