"Сбер" изменит ставку по рефинансированию кредитов

"Сбер" с 16 февраля устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России, сообщили в банке. РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Сбер" с 16 февраля устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России, сообщили в банке.
"С 16 февраля 2026 года Сбер устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России", - говорится в сообщении.
При этом банк сохраняет максимальную ставку по вкладам - на уровне 15% годовых.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.