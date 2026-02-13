Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" изменит ставку по рефинансированию кредитов
13.02.2026
"Сбер" изменит ставку по рефинансированию кредитов
"Сбер" изменит ставку по рефинансированию кредитов - РИА Новости, 13.02.2026
"Сбер" изменит ставку по рефинансированию кредитов
"Сбер" с 16 февраля устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России, сообщили в банке. РИА Новости, 13.02.2026
https://realty.ria.ru/20260204/domklik-2072166886.html
2026
Новости
экономика, сбер
Экономика, Сбер
"Сбер" изменит ставку по рефинансированию кредитов

"Сбер" установит ставку по рефинансированию на уровне 18,9% с 16 февраля

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбера"
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Логотип "Сбера". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Сбер" с 16 февраля устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России, сообщили в банке.
"С 16 февраля 2026 года Сбер устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России", - говорится в сообщении.
При этом банк сохраняет максимальную ставку по вкладам - на уровне 15% годовых.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
