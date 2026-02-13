https://ria.ru/20260213/samolet-2074242139.html
В Анталье у самолета оторвалась опора шасси
В Анталье у самолета оторвалась опора шасси - РИА Новости, 13.02.2026
В Анталье у самолета оторвалась опора шасси
Опора шасси оторвалась у готовившегося ко взлету в турецкой Анталье самолета, пожара удалось избежать, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:38:00+03:00
2026-02-13T17:38:00+03:00
2026-02-13T17:38:00+03:00
анталья (провинция)
газиантеп
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
https://ria.ru/20260210/an-24-2073376798.html
анталья (провинция)
газиантеп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), газиантеп, происшествия
Анталья (провинция), Газиантеп, Происшествия
В Анталье у самолета оторвалась опора шасси
В Анталье у готовившегося к взлету самолета оторвалась опора шасси