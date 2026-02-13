https://ria.ru/20260213/samolet-2074193268.html
ЕС ищет замену американским самолетам для разведки и связи, пишут СМИ
ЕС ищет замену американским самолетам для разведки и связи, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
ЕС ищет замену американским самолетам для разведки и связи, пишут СМИ
Евросоюз ищет европейскую замену американским разведывательным самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) от Boeing, пишет издание... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:21:00+03:00
2026-02-13T15:21:00+03:00
2026-02-13T15:21:00+03:00
в мире
германия
сша
берлин (город)
борис писториус
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904612965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4ac86a2bf2470ddeb79582332af3da9.jpg
https://ria.ru/20260203/ssha-2071951204.html
https://ria.ru/20260130/evrosoyuz-2071167700.html
германия
сша
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904612965_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_2d8b656c1dd92f040533190d8f4c5416.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, берлин (город), борис писториус, марк рютте, нато
В мире, Германия, США, Берлин (город), Борис Писториус, Марк Рютте, НАТО
ЕС ищет замену американским самолетам для разведки и связи, пишут СМИ
Politico: ЕС ищет местную замену самолетам для разведки и связи США
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз ищет европейскую замену американским разведывательным самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) от Boeing, пишет издание Politico со ссылкой на внутренний документ минобороны Германии.
"Первоначально планировалось закупить у Boeing сделанные в США
самолеты E-7A Wedgetail. Однако конфиденциальный документ минобороны Германии, с которым ознакомилось Politico, показывает, что Берлин
и несколько партнеров по НАТО
теперь хотят отменить это решение от 2023 года и вместо этого перейти к европейской альтернативе", - говорится в статье.
Согласно документу, дальнейшее использование самолетов ДРЛОиУ от Boeing, как утверждается, создаст значительные риски в отношении стоимости, сроков поставок, техобслуживания и сертификации.
При этом, отмечает издание, альтернативой Boeing может стать шведский самолет Saab GlobalEye - стоит на вооружении Швеции
, две единицы в декабре были заказаны Францией
, а глава МО Германии Борис Писториус
в сентябре 2025 года называл модель предпочтительной.
В то же время издание подчеркивает, что на данный момент основной используемой моделью самолета ДРЛОиУ в НАТО является Boeing E-3 Sentry.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте
, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе
кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.