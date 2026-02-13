Рейтинг@Mail.ru
ЕС ищет замену американским самолетам для разведки и связи, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/samolet-2074193268.html
ЕС ищет замену американским самолетам для разведки и связи, пишут СМИ
ЕС ищет замену американским самолетам для разведки и связи, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
ЕС ищет замену американским самолетам для разведки и связи, пишут СМИ
Евросоюз ищет европейскую замену американским разведывательным самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) от Boeing, пишет издание... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:21:00+03:00
2026-02-13T15:21:00+03:00
в мире
германия
сша
берлин (город)
борис писториус
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904612965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4ac86a2bf2470ddeb79582332af3da9.jpg
https://ria.ru/20260203/ssha-2071951204.html
https://ria.ru/20260130/evrosoyuz-2071167700.html
германия
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904612965_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_2d8b656c1dd92f040533190d8f4c5416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, берлин (город), борис писториус, марк рютте, нато
В мире, Германия, США, Берлин (город), Борис Писториус, Марк Рютте, НАТО
ЕС ищет замену американским самолетам для разведки и связи, пишут СМИ

Politico: ЕС ищет местную замену самолетам для разведки и связи США

CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing E-7A WedgetailСамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing E-7A Wedgetail
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз ищет европейскую замену американским разведывательным самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) от Boeing, пишет издание Politico со ссылкой на внутренний документ минобороны Германии.
"Первоначально планировалось закупить у Boeing сделанные в США самолеты E-7A Wedgetail. Однако конфиденциальный документ минобороны Германии, с которым ознакомилось Politico, показывает, что Берлин и несколько партнеров по НАТО теперь хотят отменить это решение от 2023 года и вместо этого перейти к европейской альтернативе", - говорится в статье.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США
3 февраля, 14:51
Согласно документу, дальнейшее использование самолетов ДРЛОиУ от Boeing, как утверждается, создаст значительные риски в отношении стоимости, сроков поставок, техобслуживания и сертификации.
При этом, отмечает издание, альтернативой Boeing может стать шведский самолет Saab GlobalEye - стоит на вооружении Швеции, две единицы в декабре были заказаны Францией, а глава МО Германии Борис Писториус в сентябре 2025 года называл модель предпочтительной.
В то же время издание подчеркивает, что на данный момент основной используемой моделью самолета ДРЛОиУ в НАТО является Boeing E-3 Sentry.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин
30 января, 11:01
 
В миреГерманияСШАБерлин (город)Борис ПисториусМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала