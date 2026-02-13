ЕС ищет замену американским самолетам для разведки и связи, пишут СМИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз ищет европейскую замену американским разведывательным самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) от Boeing, пишет издание Politico со ссылкой на внутренний документ минобороны Германии.

"Первоначально планировалось закупить у Boeing сделанные в США самолеты E-7A Wedgetail. Однако конфиденциальный документ минобороны Германии, с которым ознакомилось Politico, показывает, что Берлин и несколько партнеров по НАТО теперь хотят отменить это решение от 2023 года и вместо этого перейти к европейской альтернативе", - говорится в статье.

Согласно документу, дальнейшее использование самолетов ДРЛОиУ от Boeing, как утверждается, создаст значительные риски в отношении стоимости, сроков поставок, техобслуживания и сертификации.

При этом, отмечает издание, альтернативой Boeing может стать шведский самолет Saab GlobalEye - стоит на вооружении Швеции , две единицы в декабре были заказаны Францией , а глава МО Германии Борис Писториус в сентябре 2025 года называл модель предпочтительной.

В то же время издание подчеркивает, что на данный момент основной используемой моделью самолета ДРЛОиУ в НАТО является Boeing E-3 Sentry.