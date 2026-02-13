Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о разногласиях между ЕК и странами ЕС на неформальном саммите
15:30 13.02.2026
СМИ узнали о разногласиях между ЕК и странами ЕС на неформальном саммите
Разногласия наблюдались между странами Евросоюза и Еврокомиссией на неформальном саммите ЕС в бельгийском замке Альден-Бизен, пишет газета Politico. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:30:00+03:00
2026-02-13T15:35:00+03:00
Politico: между ЕК и странами ЕС наблюдались разногласия на неформальном саммите

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Разногласия наблюдались между странами Евросоюза и Еврокомиссией на неформальном саммите ЕС в бельгийском замке Альден-Бизен, пишет газета Politico.
В четверг в бельгийском замке Альден-Бизен прошел неформальный саммит Евросоюза.
"Разногласия наблюдались также между странами ЕС и (Европейской - ред.) комиссией. Германия и Италия выступили с заявлением, в котором говорилось, что ЕС должен "ограничить себя" в стремлении к новым правилам, в то время как (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Лейен обвинила вводимые странами правила во многих проблемах, причиняющих вред промышленности", - говорится в материале газеты.
Ранее испанская радиостанция Ondo Cero сообщила, что Испания обиделась на Германию, Италию и Бельгию за организацию неформальной встречи лидеров ЕС, на которую не пригласили ее и еще семь стран-членов, Мадрид утверждает, что подобные инициативы подрывают принципы функционирования ЕС и не способствует укреплению союза.
Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом
