СМИ узнали о разногласиях между ЕК и странами ЕС на неформальном саммите

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Разногласия наблюдались между странами Евросоюза и Еврокомиссией на неформальном саммите ЕС в бельгийском замке Альден-Бизен, пишет газета Politico.
В четверг в бельгийском замке Альден-Бизен прошел неформальный саммит Евросоюза.
"Разногласия наблюдались также между странами ЕС и (Европейской - ред.) комиссией. Германия и Италия выступили с заявлением, в котором говорилось, что ЕС должен "ограничить себя" в стремлении к новым правилам, в то время как (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Лейен обвинила вводимые странами правила во многих проблемах, причиняющих вред промышленности", - говорится в материале газеты.
Ранее испанская радиостанция Ondo Cero сообщила, что Испания обиделась на Германию, Италию и Бельгию за организацию неформальной встречи лидеров ЕС, на которую не пригласили ее и еще семь стран-членов, Мадрид утверждает, что подобные инициативы подрывают принципы функционирования ЕС и не способствует укреплению союза.