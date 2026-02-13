В Херсоне строят пункты управления БПЛА под видом школ, заявил Сальдо

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Пункты управления БПЛА строятся в подконтрольном ВСУ Херсоне под видом подземных школ и госпиталей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Противник пытается рассказывать о том, что из-за постоянных обстрелов с нашей стороны они вынуждены строить подземные школы, подземные госпитали. Учитывая рельеф - высокий правый берег - технически это возможно. Но мы же прекрасно понимаем, что это пункты управления системами беспилотными, пункты управления воинскими подразделениями. Это совсем не школы", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.