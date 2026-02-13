https://ria.ru/20260213/saldo-2074108245.html
В Херсоне строят пункты управления БПЛА под видом школ, заявил Сальдо
Пункты управления БПЛА строятся в подконтрольном ВСУ Херсоне под видом подземных школ и госпиталей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.02.2026
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Пункты управления БПЛА строятся в подконтрольном ВСУ Херсоне под видом подземных школ и госпиталей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник пытается рассказывать о том, что из-за постоянных обстрелов с нашей стороны они вынуждены строить подземные школы, подземные госпитали. Учитывая рельеф - высокий правый берег - технически это возможно. Но мы же прекрасно понимаем, что это пункты управления системами беспилотными, пункты управления воинскими подразделениями. Это совсем не школы", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.
Херсонская область
- регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ
.