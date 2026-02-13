Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне строят пункты управления БПЛА под видом школ, заявил Сальдо
11:07 13.02.2026
В Херсоне строят пункты управления БПЛА под видом школ, заявил Сальдо
Пункты управления БПЛА строятся в подконтрольном ВСУ Херсоне под видом подземных школ и госпиталей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.02.2026
в мире, россия, днепр (река), херсонская область , херсон
В мире, Россия, Днепр (река), Херсонская область , Херсон
В Херсоне строят пункты управления БПЛА под видом школ, заявил Сальдо

Сальдо: в Херсоне строят пункты управления БПЛА под видом подземных школ

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Пункты управления БПЛА строятся в подконтрольном ВСУ Херсоне под видом подземных школ и госпиталей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник пытается рассказывать о том, что из-за постоянных обстрелов с нашей стороны они вынуждены строить подземные школы, подземные госпитали. Учитывая рельеф - высокий правый берег - технически это возможно. Но мы же прекрасно понимаем, что это пункты управления системами беспилотными, пункты управления воинскими подразделениями. Это совсем не школы", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Сальдо назвал причину бегства наемников из Херсона
В миреРоссияДнепр (река)Херсонская областьХерсон
 
 
