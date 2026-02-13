Киев хочет выгнать жителей правобережья Херсонской области, заявил Сальдо

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Киевские власти создают невыносимые условия для жизни мирного населения на подконтрольной им правобережной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"На территории правобережной части Херсонской области остается совсем немного людей. Они (киевский режим - ред.) всячески делают все для того, чтобы людей оттуда выгонять, не давать им возможности спокойно, нормально жить", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.