Киев хочет выгнать жителей правобережья Херсонской области, заявил Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 13.02.2026
Киев хочет выгнать жителей правобережья Херсонской области, заявил Сальдо
Киев хочет выгнать жителей правобережья Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 13.02.2026
Киев хочет выгнать жителей правобережья Херсонской области, заявил Сальдо
Киевские власти создают невыносимые условия для жизни мирного населения на подконтрольной им правобережной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир РИА Новости, 13.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
днепр (река)
валерий герасимов
россия
херсонская область
днепр (река)
в мире, россия, херсонская область , днепр (река), валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Валерий Герасимов
Киев хочет выгнать жителей правобережья Херсонской области, заявил Сальдо

Сальдо: Киев создает невыносимые условия для жителей Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Киевские власти создают невыносимые условия для жизни мирного населения на подконтрольной им правобережной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"На территории правобережной части Херсонской области остается совсем немного людей. Они (киевский режим - ред.) всячески делают все для того, чтобы людей оттуда выгонять, не давать им возможности спокойно, нормально жить", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Херсон после освобождения останется столицей региона, заявил Сальдо
