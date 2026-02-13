Киев хочет выгнать жителей правобережья Херсонской области, заявил Сальдо

"На территории правобережной части Херсонской области остается совсем немного людей. Они (киевский режим - ред.) всячески делают все для того, чтобы людей оттуда выгонять, не давать им возможности спокойно, нормально жить", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.