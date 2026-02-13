В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Позже Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.

"Тот фарс, о котором он (Зеленский – ред.) сейчас говорит, это не выборы. Это просто опять издевательство над избирателями. Мы сейчас видим, как проводятся избирательные процессы именно в России, и я могу с уверенностью сказать: вот это настоящая демократия. А то, что происходит на оставшейся части Украины, - это издевательство над демократией", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.