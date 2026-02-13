https://ria.ru/20260213/saldo-2074097242.html
Сальдо назвал слова Зеленского о выборах на Украине фарсом
Сальдо назвал слова Зеленского о выборах на Украине фарсом
Сальдо назвал слова Зеленского о выборах на Украине фарсом
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фарсом слова Владимира Зеленского о возможных сроках и условиях проведения выборов на Украине.
украина
Сальдо назвал слова Зеленского о выборах на Украине фарсом
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фарсом слова Владимира Зеленского о возможных сроках и условиях проведения выборов на Украине.
В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Позже Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.
"Тот фарс, о котором он (Зеленский – ред.) сейчас говорит, это не выборы. Это просто опять издевательство над избирателями. Мы сейчас видим, как проводятся избирательные процессы именно в России, и я могу с уверенностью сказать: вот это настоящая демократия. А то, что происходит на оставшейся части Украины, - это издевательство над демократией", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.
При этом губернатор назвал Зеленского
"незаконнорожденным дитём", который говорит и действует под давлением тех, кто им руководит.