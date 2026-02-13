https://ria.ru/20260213/saldo-2074097097.html
Военному блоку НАТО не место под боком у России, территория Украины должна быть дружеской и понятной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.02.2026
Сальдо: территория Украины должна быть дружеской и понятной
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Военному блоку НАТО не место под боком у России, территория Украины должна быть дружеской и понятной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Наши войска ведут борьбу, чтобы у нас под боком не было натовских вооруженных сил, чтобы у нас под боком была дружеская, абсолютно понятная, такая, какая была всегда, исторически созданная жизненная среда", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.
Херсонская область
- регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Российские войска освободили 76% Херсонской области, часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ
.