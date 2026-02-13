Врач рассказал, как снизить сахар в крови после еды

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Прогулка после еды снижает уровень глюкозы в крови, рассказал РИА Новости эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.
"Прогулка после еды, как и любая другая нагрузка низкой или средней интенсивности, будет снижать уровень глюкозы крови", — отметил врач.
Эндокринолог рассказал, что наиболее актуальны такие прогулки для людей с диабетом.
"Если речь о первом типе, то это может помочь использовать меньшие дозировки инсулина. Если речь о втором типе или гестационном диабете, то прогулки после еды помогают как лучше контролировать гликемию, так и снижать вес за счет создания дефицита калорий. При любом типе диабета прогулки положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают общий прогноз", — подчеркнул специалист.
Врач отметил, что наиболее эффективны для людей с диабетом прогулки минимум 15-20 минут сразу после приема пищи. Для здоровых людей уровень сахара крови после еды не имеет особого значения, поэтому прогулки для них — просто способ потратить калории.
"Если человек здоров, но просто любит как следует подкрепиться и из-за этого начал набирать вес, то прогулки после еды (вместе со снижением количества потребляемой пищи) могут защитить его от набора избыточной массы тела и помочь удержать хорошее состояние здоровья и отличное самочувствие", — отметил диетолог.
По словам специалиста, при преддиабете высокая физическая активность и контроль питания могут помочь свести на нет заболевание — при условии, что человек кардинально и надолго изменит свой образ жизни.
"В случае лучшего контроля гликемии за счет прогулок после еды люди с диабетом могут сильнее отсрочить или снизить риск развития глюкозозависимых осложнений диабета, прежде всего диабетической ретинопатии и нефропатии. Также за счет общего повышения энергозатрат, в случае если это поможет эффективно снижать массу тела, люди с диабетом второго типа смогут значительно улучшить контроль своего заболевания, профилактировать атеросклероз и его последствия", — подчеркнул врач.
