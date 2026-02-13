Рейтинг@Mail.ru
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/ryutte-2074264928.html
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев - РИА Новости, 13.02.2026
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев
Читатели немецкой газеты Die Welt бурно отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте о "сокрушительном ответе" альянса в случае блокады Сувалкского... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:27:00+03:00
2026-02-13T18:27:00+03:00
в мире
россия
польша
литва
марк рютте
николай патрушев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a782b81cff691d6a2d4828ecf030f7b.jpg
https://ria.ru/20260213/zelenskiy-2074188174.html
https://ria.ru/20260213/ukraina-2074208812.html
https://ria.ru/20260213/zheneva-2074238961.html
россия
польша
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a9f7e4165d5410207f559cb34b23ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, литва, марк рютте, николай патрушев, нато
В мире, Россия, Польша, Литва, Марк Рютте, Николай Патрушев, НАТО

"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев

© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt бурно отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте о "сокрушительном ответе" альянса в случае блокады Сувалкского коридора Россией.
"Мы будем продолжать играть в войнушку, пока ситуация не станет слишком серьезной, или как? Нас постепенно к этому приучают — типичная форма психологического давления в виде манипулирования людьми", — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Вчера, 15:11
"Для кого это будет иметь сокрушительные последствия? Для Европы! Чего стоит НАТО без США? Как мы будем защищаться?" — поинтересовался другой.
"Я бы никогда не подумал, что подобное может произойти в 2026 году. Сколько денег тратится на такую ​​откровенную военную пропаганду? Похоже, ни один из мировых лидеров даже отдаленно не обеспокоен возможным началом Третьей мировой войны", — отметил третий.
"Рютте — пустослов, а газета Welt относится к себе слишком серьезно. Потому что тут чего-то не хватает, например, каких-либо признаков того, что в России намерены атаковать НАТО", — резюмировал еще один читатель.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В США узнали о провале одного из ключевых западных вооружений на Украине
Вчера, 16:11
В четверг Рютте заявил, что ответ НАТО будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России. По его словам, блок отрабатывает "широкий спектр сценариев".
The National Interest 13 февраля сообщил, что Польша и Литва заявили о планах по созданию учебного полигона в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области. Отмечается, что прибалтийская республика уже выделила 100 миллионов евро на создание нового учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики Москвы в области ядерного сдерживания.
Сувалкский коридор — полоса длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, граничащая также с Калининградской областью России и с Белоруссией.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Источник рассказал о составе делегации на переговорах по Украине в Женеве
Вчера, 17:31
 
В миреРоссияПольшаЛитваМарк РюттеНиколай ПатрушевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала