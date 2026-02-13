"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Читатели немецкой газеты Die Welt бурно отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте о "сокрушительном ответе" альянса в случае блокады Сувалкского коридора Россией.

"Мы будем продолжать играть в войнушку, пока ситуация не станет слишком серьезной, или как? Нас постепенно к этому приучают — типичная форма психологического давления в виде манипулирования людьми", — написал один из комментаторов.

"Для кого это будет иметь сокрушительные последствия? Для Европы! Чего стоит НАТО без США ? Как мы будем защищаться?" — поинтересовался другой.

"Я бы никогда не подумал, что подобное может произойти в 2026 году. Сколько денег тратится на такую ​​откровенную военную пропаганду? Похоже, ни один из мировых лидеров даже отдаленно не обеспокоен возможным началом Третьей мировой войны", — отметил третий.

Рютте — пустослов, а газета Welt относится к себе слишком серьезно. Потому что тут чего-то не хватает, например, каких-либо признаков того, что в России намерены атаковать НАТО", — резюмировал еще один читатель.

В четверг Рютте заявил, что ответ НАТО будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России. По его словам, блок отрабатывает "широкий спектр сценариев".

The National Interest 13 февраля сообщил, что Польша Литва заявили о планах по созданию учебного полигона в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области . Отмечается, что прибалтийская республика уже выделила 100 миллионов евро на создание нового учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики Москвы в области ядерного сдерживания.