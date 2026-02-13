https://ria.ru/20260213/ryutte-2074264928.html
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев - РИА Новости, 13.02.2026
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев
Читатели немецкой газеты Die Welt бурно отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте о "сокрушительном ответе" альянса в случае блокады Сувалкского... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:27:00+03:00
2026-02-13T18:27:00+03:00
2026-02-13T18:27:00+03:00
в мире
россия
польша
литва
марк рютте
николай патрушев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a782b81cff691d6a2d4828ecf030f7b.jpg
https://ria.ru/20260213/zelenskiy-2074188174.html
https://ria.ru/20260213/ukraina-2074208812.html
https://ria.ru/20260213/zheneva-2074238961.html
россия
польша
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a9f7e4165d5410207f559cb34b23ad9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, литва, марк рютте, николай патрушев, нато
В мире, Россия, Польша, Литва, Марк Рютте, Николай Патрушев, НАТО
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
бурно отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте о "сокрушительном ответе" альянса в случае блокады Сувалкского коридора Россией.
"Мы будем продолжать играть в войнушку, пока ситуация не станет слишком серьезной, или как? Нас постепенно к этому приучают — типичная форма психологического давления в виде манипулирования людьми", — написал один из комментаторов.
"Для кого это будет иметь сокрушительные последствия? Для Европы! Чего стоит НАТО
без США
? Как мы будем защищаться?" — поинтересовался другой.
"Я бы никогда не подумал, что подобное может произойти в 2026 году. Сколько денег тратится на такую откровенную военную пропаганду? Похоже, ни один из мировых лидеров даже отдаленно не обеспокоен возможным началом Третьей мировой войны", — отметил третий.
"Рютте
— пустослов, а газета Welt относится к себе слишком серьезно. Потому что тут чего-то не хватает, например, каких-либо признаков того, что в России
намерены атаковать НАТО", — резюмировал еще один читатель.
В четверг Рютте заявил, что ответ НАТО будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России. По его словам, блок отрабатывает "широкий спектр сценариев".
The National Interest 13 февраля сообщил, что Польша
и Литва
заявили о планах по созданию учебного полигона в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области
. Отмечается, что прибалтийская республика уже выделила 100 миллионов евро на создание нового учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
сообщал в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики Москвы
в области ядерного сдерживания.
Сувалкский коридор — полоса длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, граничащая также с Калининградской областью России и с Белоруссией
.