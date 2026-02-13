Рейтинг@Mail.ru
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 13.02.2026 (обновлено: 13:57 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/ryutte-2074165703.html
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу - РИА Новости, 13.02.2026
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что курс на милитаризацию Германии, который взяло руководство этой страны, "ведет Европу в правильном направлении". РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:55:00+03:00
2026-02-13T13:57:00+03:00
в мире
германия
европа
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d133db566bdfcad9e063899ef43eb2b.jpg
https://ria.ru/20260213/nato-2073727823.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04f85545804592640b6f4780f24847dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, марк рютте, нато
В мире, Германия, Европа, Марк Рютте, НАТО
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу

Рютте: милитаризация Германии ведет Европу в правильном направлении

© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что курс на милитаризацию Германии, который взяло руководство этой страны, "ведет Европу в правильном направлении".
"Германия сейчас планирует в 2029 году потратить на оборону вдвое больше, чем в 2021 году. Вы увеличите свои расходы на оборону, они превысят 150 миллиардов евро. Это ведет Европу в правильном направлении. Именно такое руководство нам нужно от Германии, и вы обеспечиваете его своим правительством", - заявил генсек на Мюнхенской конференции по безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Эта НАТО сломалась, несите следующую: России угрожает новый Пентагон
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияЕвропаМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала