Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что курс на милитаризацию Германии, который взяло руководство этой страны, "ведет Европу в правильном направлении". РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:55:00+03:00
2026-02-13T13:55:00+03:00
2026-02-13T13:57:00+03:00
в мире
германия
европа
марк рютте
нато
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу
Рютте: милитаризация Германии ведет Европу в правильном направлении