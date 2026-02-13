https://ria.ru/20260213/ryutte-2074097390.html
"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления
"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления - РИА Новости, 13.02.2026
"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления
Генсек НАТО Марк Рютте своим заявлением о США показал, что он готов искажать факты ради потакания Вашингтону, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:30:00+03:00
2026-02-13T10:30:00+03:00
2026-02-13T10:30:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
чей боуз
марк рютте
нато
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a782b81cff691d6a2d4828ecf030f7b.jpg
https://ria.ru/20260212/zakharova-2074028172.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a9f7e4165d5410207f559cb34b23ad9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), чей боуз, марк рютте, нато, дональд трамп
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Чей Боуз, Марк Рютте, НАТО, Дональд Трамп
"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления
Боуз: Рютте готов искажать факты, чтобы угодить США