"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления
10:30 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/ryutte-2074097390.html
"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления
"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления - РИА Новости, 13.02.2026
"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления
Генсек НАТО Марк Рютте своим заявлением о США показал, что он готов искажать факты ради потакания Вашингтону, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:30:00+03:00
2026-02-13T10:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a782b81cff691d6a2d4828ecf030f7b.jpg
"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления

Боуз: Рютте готов искажать факты, чтобы угодить США

© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте своим заявлением о США показал, что он готов искажать факты ради потакания Вашингтону, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«
"Рютте — необразованный глупец. США — не самая большая страна в мире, это Россия. Безумно облизывая сапог, нидерландский клоун исказил факты. А кому они нужны? Папочка сочтет его хорошим мальчиком", — заявил он.
Накануне генсек Североатлантического альянса ошибочно назвал Соединенные Штаты самой большой страной в мире, тогда как в реальности они занимают лишь четвертое место по площади.
Первое место по площади среди государств занимает Россия, второе и третье — Канада и Китай. США является четвертой по площади страной в мире.
В прошлом году на саммите альянса Рютте, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Захарова заподозрила у Рютте снижение способности к анализу
12 февраля, 21:09
 
