Юрист предупредил о штрафе за зимнюю рыбалку
03:08 13.02.2026
Юрист предупредил о штрафе за зимнюю рыбалку
2026-02-13T03:08:00+03:00
2026-02-13T03:08:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
александр хаминский
москва
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, александр хаминский
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Хаминский
Юрист предупредил о штрафе за зимнюю рыбалку

РИА Новости: за зимнюю рыбалку грозит штраф до пяти тысяч рублей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россиянам за нарушение правил рыболовства зимой грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и снастей, а в случае незаконного вылова рыбы в местах нереста штраф для рыбака может составить 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"За нарушение правил рыболовства (зимой - ред.) установлена как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи. Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами реальным сроком до двух лет", - рассказал Хаминский.
Юрист уточнил, что уголовная ответственность может наступить за незаконный вылов рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо за причинение крупного ущерба.
Хаминский также напомнил, что новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования, действуют с 2021 года.
"Теперь каждый житель России имеет право в таких водоемах ловить рыбу и никто не может за это брать деньги. Исключением являются Дальневосточный, Северный, Восточно-Сибирский и Байкальский бассейны. За ловлю в этих регионах придется платить", - добавил юрист.
Кроме того, он отметил, что действует запрет на ловлю рыбы в зимовальных ямах.
"Обычно он устанавливаются с 1 октября по 30 апреля (в некоторых регионах до 15 апреля или до схода льда). В этот период категорически запрещается добыча водных биоресурсов на обозначенных участках, а также нахождение на льду с орудиями лова. К водоемам общего пользования отнесены все водные объекты, которые находятся в государственной или муниципальной собственности", - подчеркнул Хаминский.
Согласно правилам, не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока и сетей.
"Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более 5 килограмм на человека в сутки", - предупредил юрист.
Александр Хаминский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
