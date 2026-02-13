Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал, почему Рубио пропустит встречу с лидерами ЕС по Украине - РИА Новости, 13.02.2026
23:54 13.02.2026
Дмитриев рассказал, почему Рубио пропустит встречу с лидерами ЕС по Украине
Дмитриев рассказал, почему Рубио пропустит встречу с лидерами ЕС по Украине - РИА Новости, 13.02.2026
Дмитриев рассказал, почему Рубио пропустит встречу с лидерами ЕС по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине на полях Мюнхенской конференции по безопасности, предпочтя им встречу с... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T23:54:00+03:00
2026-02-13T23:54:00+03:00
в мире
украина
венгрия
сша
марко рубио
виктор орбан
кирилл дмитриев
евросоюз
украина
венгрия
сша
в мире, украина, венгрия, сша, марко рубио, виктор орбан, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Украина, Венгрия, США, Марко Рубио, Виктор Орбан, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев рассказал, почему Рубио пропустит встречу с лидерами ЕС по Украине

Дмитриев: Рубио предпочел переговорам по Украине встречу с Орбаном

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине на полях Мюнхенской конференции по безопасности, предпочтя им встречу с голосом разума Европы, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика.
"Рубио пропускает встречу ЕС по Украине, так как ЕС утратил свою актуальность из-за постоянного разжигания войны. Госсекретарь Рубио вместо этого встретится с Виктором Орбаном - голосом разума Европы", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Дмитриев добавил, что Орбану удалось защитить Венгрию от миграции и растущих цен на энергию.
"Он борется с европейской бюрократической глупостью и разжиганием войны. Орбан и его команда защищают венгерский суверенитет и западную цивилизацию", - отметил Дмитриев.
Госсекретарь США Марко Рубио прибывает в Мюнхен для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рубио назвал тему послания Европе на Мюнхенской конференции
Вчера, 04:59
 
В миреУкраинаВенгрияСШАМарко РубиоВиктор ОрбанКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
