Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 13.02.2026 (обновлено: 21:54 13.02.2026)
Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции
Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции
Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции
Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил обсуждение украинского конфликта с лидерами Германии, Польши, Финляндии и главой Еврокомиссии, пишет... РИА Новости, 13.02.2026
Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции

FT: Рубио пропустил встречу с лидерами ЕС по Украине из-за плотного графика

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил обсуждение украинского конфликта с лидерами Германии, Польши, Финляндии и главой Еврокомиссии, пишет газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника.
"Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по вопросу конфликта на Украине, что, как считают в европейских столицах, свидетельствует об ослаблении интереса Вашингтона к вовлечению их в усилия по урегулированию", — говорится в материале.
По данным издания, он обсуждает конфликт на многих встречах на полях Мюнхенской конференции по безопасности и не смог присутствовать из-за плотного графика. В свою очередь, европейский источник назвал переговоры без участия Штатов недостаточно содержательными.
Мероприятие проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году там выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявил, что самая большая угроза для Европы — не Россия и Китай, а отступление от фундаментальных ценностей, которые она разделяла со Штатами.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Трамп призвал Зеленского двигаться в сторону мира
Вчера, 20:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМарко РубиоЕврокомиссияМюнхенская конференция по безопасностиЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
