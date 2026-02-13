https://ria.ru/20260213/rubio-2074299939.html
Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции
Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 13.02.2026
Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции
Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил обсуждение украинского конфликта с лидерами Германии, Польши, Финляндии и главой Еврокомиссии, пишет... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:12:00+03:00
2026-02-13T21:12:00+03:00
2026-02-13T21:54:00+03:00
в мире
сша
украина
марко рубио
еврокомиссия
специальная военная операция на украине
мюнхенская конференция по безопасности
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg
https://ria.ru/20260213/tramp-2074293012.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bb950f65150a0b1deb084b54b22f0492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, марко рубио, еврокомиссия, мюнхенская конференция по безопасности, евросоюз
В мире, США, Украина, Марко Рубио, Еврокомиссия, Специальная военная операция на Украине, Мюнхенская конференция по безопасности, Евросоюз
Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции
FT: Рубио пропустил встречу с лидерами ЕС по Украине из-за плотного графика