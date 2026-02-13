https://ria.ru/20260213/rubio-2074294568.html
Рубио поблагодарил Берлин за помощь Украине
Рубио поблагодарил Берлин за помощь Украине - РИА Новости, 13.02.2026
Рубио поблагодарил Берлин за помощь Украине
Госсекретарь Марко Рубио на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем поблагодарил Берлин за 76 миллиардов долларов помощи Киеву, сообщило американское... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
марко рубио
фридрих мерц
сергей лавров
государственный департамент сша
украина
россия
германия
2026
Новости
ru-RU
Рубио поблагодарил Берлин за помощь Украине
Рубио на встрече с Мерцем поблагодарил Берлин за 76 млрд долларов помощи Украине