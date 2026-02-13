Рейтинг@Mail.ru
Рубио поблагодарил Берлин за помощь Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 13.02.2026
Рубио поблагодарил Берлин за помощь Украине
Госсекретарь Марко Рубио на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем поблагодарил Берлин за 76 миллиардов долларов помощи Киеву, сообщило американское... РИА Новости, 13.02.2026
Рубио поблагодарил Берлин за помощь Украине

Рубио на встрече с Мерцем поблагодарил Берлин за 76 млрд долларов помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем поблагодарил Берлин за 76 миллиардов долларов помощи Киеву, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
"Госсекретарь выразил признательность за сильную поддержку Германией Украины, в том числе за более чем 76 миллиардов долларов помощи с 2022 года", - говорится в сообщении госдепа.
Рубио встретился с Мерцем в Мюнхене на полях международной конференции по безопасности.
Госдеп сообщил, что в ходе встречи обсуждалось укрепление сотрудничества США и Европы, а также украинское урегулирование.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
