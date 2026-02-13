Рейтинг@Mail.ru
Премьер Дании обсудит с Рубио Гренландию на Мюнхенской конференции
14:19 13.02.2026 (обновлено: 15:31 13.02.2026)
Премьер Дании обсудит с Рубио Гренландию на Мюнхенской конференции
в мире
гренландия
сша
дания
метте фредериксен
марко рубио
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, метте фредериксен, марко рубио
В мире, Гренландия, США, Дания, Метте Фредериксен, Марко Рубио
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности для обсуждения, среди прочего, Гренландии, на фоне притязаний Вашингтона на остров.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Крупная операция": в США подготовили планы по захвату Гренландии
26 января, 02:53
Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 13-15 февраля.
"У нас запланировано несколько разных встреч с американскими политиками, в том числе с американским министром иностранных дел, в том числе по Гренландии", - заявила Фредериксен, ее слова приводит телерадиокомпания DR.
Ссылаясь на правительство Гренландии, DR позднее сообщила, что во встрече также примет участие премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен. Отмечается, что она состоится в пятницу, 13 февраля.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Датские военные в порту Нуука, Гренландия. 18 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Дании пригрозили США войной
20 января, 09:46
 
В миреГренландияСШАДанияМетте ФредериксенМарко Рубио
 
 
