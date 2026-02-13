https://ria.ru/20260213/rubio-2074173858.html
Премьер Дании обсудит с Рубио Гренландию на Мюнхенской конференции
Премьер Дании обсудит с Рубио Гренландию на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 13.02.2026
Премьер Дании обсудит с Рубио Гренландию на Мюнхенской конференции
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности для... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:19:00+03:00
2026-02-13T14:19:00+03:00
2026-02-13T15:31:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
метте фредериксен
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074196771_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_190fd2a664a8588ac4646996edbe7585.jpg
https://ria.ru/20260126/grenlandiya-2070236976.html
https://ria.ru/20260120/danija-2068953873.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074196771_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2008c609c7a1d989a10487352dc7f75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, метте фредериксен, марко рубио
В мире, Гренландия, США, Дания, Метте Фредериксен, Марко Рубио
Премьер Дании обсудит с Рубио Гренландию на Мюнхенской конференции
Премьер Дании планирует обсудить с Рубио Гренландию на Мюнхенской конференции