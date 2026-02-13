https://ria.ru/20260213/rubio-2074171033.html
Рубио встретится с главой МИД Китая на Мюнхенской конференции
Рубио встретится с главой МИД Китая на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 13.02.2026
Рубио встретится с главой МИД Китая на Мюнхенской конференции
Госсекретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел Китая Ван И в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Рейтер со... РИА Новости, 13.02.2026
Рубио встретится с главой МИД Китая на Мюнхенской конференции
Reuters: Рубио проведет встречу с главой МИД Китая Ван И в Мюнхене в пятницу