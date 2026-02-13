Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал тему послания Европе на Мюнхенской конференции
04:59 13.02.2026 (обновлено: 14:17 13.02.2026)
Рубио назвал тему послания Европе на Мюнхенской конференции
Госсекретарь США Марко Рубио выступит на Мюнхенской конференции по безопасности с посланием о "меняющемся мире". РИА Новости, 13.02.2026
Рубио назвал тему послания Европе на Мюнхенской конференции

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио прибывает в Мюнхен для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 года
Госсекретарь США Марко Рубио прибывает в Мюнхен для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 года
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выступит на Мюнхенской конференции по безопасности с посланием о "меняющемся мире".
"Думаю, это определяющий момент. <...> Старого мира, в котором я вырос, больше не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая потребует переоценки того, как это будет выглядеть и какая у нас будет роль", — сказал глава Госдепа.
По его мнению, участники конференции хотят честного ответа США о том, куда они двигаются и какие им нужны отношения с союзниками.
Речь Рубио запланирована на субботу.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году на ней выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявил, что самая большая угроза для Европы — не Россия, не Китай, а отступление от фундаментальных ценностей, которые она разделяла со Штатами.
