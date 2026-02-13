Рейтинг@Mail.ru
Рубио сообщил о планах встречи с Зеленским на полях Мюнхенской конференции - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/rubio-2074060422.html
Рубио сообщил о планах встречи с Зеленским на полях Мюнхенской конференции
Рубио сообщил о планах встречи с Зеленским на полях Мюнхенской конференции - РИА Новости, 13.02.2026
Рубио сообщил о планах встречи с Зеленским на полях Мюнхенской конференции
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о вероятной встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T02:14:00+03:00
2026-02-13T02:14:00+03:00
в мире
сша
мюнхен
владимир зеленский
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072299289_0:230:2048:1382_1920x0_80_0_0_796a491163e8857df8271589e3183f45.jpg
https://ria.ru/20260209/rubio-2073198984.html
сша
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072299289_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6ccd883a5e5fb8e900faf849bdf98fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мюнхен, владимир зеленский, марко рубио
В мире, США, Мюнхен, Владимир Зеленский, Марко Рубио
Рубио сообщил о планах встречи с Зеленским на полях Мюнхенской конференции

Рубио собирается встретиться с Зеленским на полях Мюнхенской конференции

© REUTERS / Jonathan ErnstМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о вероятной встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Думаю, да. Думаю, он там будет, и будет возможность его увидеть. Насколько я помню, эта встреча есть в моем расписании, но точно не уверен. Однако уверен, что мы сможем встретиться", - сказал Рубио перед вылетом в Мюнхен в четверг, когда его спросили, планирует ли он встречаться с Зеленским на конференции.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Рубио возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции
9 февраля, 14:08
 
В миреСШАМюнхенВладимир ЗеленскийМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала