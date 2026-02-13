https://ria.ru/20260213/rubio-2074060422.html
Рубио сообщил о планах встречи с Зеленским на полях Мюнхенской конференции
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о вероятной встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 13.02.2026
