В РПЦ призвали оградить школьников от традиции сожжения чучела на Масленицу
17:45 13.02.2026
В РПЦ призвали оградить школьников от традиции сожжения чучела на Масленицу
россия, русская православная церковь, масленица, общество
Россия, Русская православная церковь, Масленица, Общество
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОбряд сожжения чучела на Масленицу
Обряд сожжения чучела на Масленицу. Архивное фото
ДОНЕЦК,13 фев - РИА Новости. Школьников при знакомстве с масленичными традициями необходимо оградить от информации о сожжении чучела из-за языческого происхождения этого ритуала, поделился мнением с РИА Новости председатель отдела по работе с молодежью Донецкой епархии РПЦ протоиерей Виктор Рыбачук.
"Сжигание чучела не народный обычай в чистом виде, а религиозный обряд дохристианской, языческой эпохи. Я категорически против того, чтобы христиане в нем участвовали. Я не призываю запрещать костры. Я призываю задуматься. Особенно это касается младших классов. Дошкольники и младшие школьники мыслят мифологически, они одушевляют предметы. Если мы хотим изучать древнюю культуру наших предков, это можно делать на уроках истории в музее", - сказал Рыбачук.
По его словам, опыт православных и воскресных школ показывает, что детям не нужен костер. В приходах Донецкой епархии, уточнил протоиерей, проводят Сырную неделю (Масленицу) без чучела: с кукольными спектаклями о послушании, ярмарками, песнями и блинами, при этом дети не чувствуют себя обделенными.
"Истинная радость Масленицы не в сжигании чучела, а в возможности с миром в душе войти в Великий пост. Для ребенка это может звучать проще: радость, не когда что-то горит, а когда мама печет блины, когда бабушка улыбается, когда тебя простили", - подытожил он, напомнив, что в конце масленичной недели отмечается Прощеное воскресенье, когда принято просить прощение.
Масленичная неделя в России в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля. Этот народный праздник перед Великим постом объединяет традиции поедания блинов, гуляний и обрядов прощания с зимой.
Россия, Русская православная церковь, Масленица, Общество
 
 
Заголовок открываемого материала