Глава МИД Британии призвала к усилению давления на Россию

ЛОНДОН, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Иветт Купер в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвала к дальнейшему усилению давления на Россию.
"Нам нужно продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе ужесточать давление на нефтегазовую отрасль, на российский теневой флот, поддерживать экономическое давление дополнительными санкциями и, я надеюсь, также запретом на услуги для морских перевозок", - сказала Купер.
Она также призвала к предоставлению "многоуровневых" гарантий безопасности для Украины, в том числе размещению британских и французских войск после прекращения огня и обеспечению мониторинга режима прекращения огня.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
