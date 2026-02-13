Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Британии призвала к усилению давления на Россию - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/rossiya-2074310829.html
Глава МИД Британии призвала к усилению давления на Россию
Глава МИД Британии призвала к усилению давления на Россию - РИА Новости, 13.02.2026
Глава МИД Британии призвала к усилению давления на Россию
Глава МИД Британии Иветт Купер в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвала к дальнейшему усилению давления на Россию. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T23:08:00+03:00
2026-02-13T23:08:00+03:00
в мире
россия
украина
париж
нато
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067884914_111:0:2960:1603_1920x0_80_0_0_0e843d8ee59c473f360d24b828c8339e.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068986056.html
россия
украина
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067884914_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_da6754b2a115aa2800c07870801b7695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, париж, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Украина, Париж, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Глава МИД Британии призвала к усилению давления на Россию

Глава МИД Британии Купер призвала к дальнейшему усилению давления на Россию

© AP Photo / Petros GiannakourisИветт Купер
Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Иветт Купер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Иветт Купер в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвала к дальнейшему усилению давления на Россию.
"Нам нужно продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе ужесточать давление на нефтегазовую отрасль, на российский теневой флот, поддерживать экономическое давление дополнительными санкциями и, я надеюсь, также запретом на услуги для морских перевозок", - сказала Купер.
Она также призвала к предоставлению "многоуровневых" гарантий безопасности для Украины, в том числе размещению британских и французских войск после прекращения огня и обеспечению мониторинга режима прекращения огня.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров рассказал, о чем жалеют многие западные политики
20 января, 11:48
 
В миреРоссияУкраинаПарижНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала