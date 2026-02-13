Председатель Мюнхенской конференции был бы рад возвращению России

Рейтинг@Mail.ru
22:59 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/rossiya-2074310098.html
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что был бы рад возвращению России к участию в конференции. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:59:00+03:00
2026-02-13T22:59:00+03:00
в мире
россия
мюнхен
бавария
вольфганг ишингер
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_6bf79ac82ef4eb328815d8f069e9c106.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068986056.html
https://ria.ru/20260213/dmitriev-2074121842.html
россия
мюнхен
бавария
в мире, россия, мюнхен, бавария, вольфганг ишингер, сергей лавров
В мире, Россия, Мюнхен, Бавария, Вольфганг Ишингер, Сергей Лавров
Вольфганг Ишингер. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что был бы рад возвращению России к участию в конференции.
Конференция по безопасности проходит в столице Баварии, Мюнхене, с 13 по 15 февраля.
"Как председатель конференции, я был бы рад, если бы россияне сказали, что хотят вернуться. И мы с удовольствием объявили бы в Мюнхене о нашей готовности к миру", - сказал Ишингер в интервью порталу Швейцарского радио и телевидения (SRF).
При этом Ишингер утверждает, что российская сторона не проявила интереса к участию в конференции.
"Я не увидел от российской стороны никаких проявлений заинтересованности в том, чтобы принять участие в конференции в Мюнхене", - сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2025 года заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
