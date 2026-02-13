https://ria.ru/20260213/rossiya-2074310098.html
Председатель Мюнхенской конференции был бы рад возвращению России
Председатель Мюнхенской конференции был бы рад возвращению России - РИА Новости, 13.02.2026
Председатель Мюнхенской конференции был бы рад возвращению России
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что был бы рад возвращению России к участию в конференции. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:59:00+03:00
2026-02-13T22:59:00+03:00
2026-02-13T22:59:00+03:00
в мире
россия
мюнхен
бавария
вольфганг ишингер
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_6bf79ac82ef4eb328815d8f069e9c106.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068986056.html
https://ria.ru/20260213/dmitriev-2074121842.html
россия
мюнхен
бавария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_179:0:2824:1984_1920x0_80_0_0_40485b5cf373a7128e7b8480311b4156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мюнхен, бавария, вольфганг ишингер, сергей лавров
В мире, Россия, Мюнхен, Бавария, Вольфганг Ишингер, Сергей Лавров
Председатель Мюнхенской конференции был бы рад возвращению России
Глава Мюнхенской конференции Ишингер заявил, что был бы рад возвращению России