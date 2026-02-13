Председатель Мюнхенской конференции был бы рад возвращению России

БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что был бы рад возвращению России к участию в конференции.

Конференция по безопасности проходит в столице Баварии Мюнхене , с 13 по 15 февраля.

"Как председатель конференции, я был бы рад, если бы россияне сказали, что хотят вернуться. И мы с удовольствием объявили бы в Мюнхене о нашей готовности к миру", - сказал Ишингер в интервью порталу Швейцарского радио и телевидения ( SRF ).

При этом Ишингер утверждает, что российская сторона не проявила интереса к участию в конференции.

"Я не увидел от российской стороны никаких проявлений заинтересованности в том, чтобы принять участие в конференции в Мюнхене", - сказал он.