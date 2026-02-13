В АСЕАН заявили о работе над укреплением стратегического доверия с Россией

ДЖАКАРТА, 13 фев - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) работает над укреплением стратегического доверия с крупными державами, включая, "разумеется", Россию, заявил генеральный секретарь организации Као Ким Хоурн.
«
"Через Восточноазиатский саммит, через расширенный Морской форум АСЕАН и, конечно, через формат "АСЕАН плюс министры обороны" мы работаем над укреплением стратегического доверия между ними, а также с другими крупными державами — включая Индию, Японию и, разумеется, Россию", - отметил Као Ким Хоурн в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Генсек АСЕАН добавил, что в Юго-Восточной Азии наблюдают усиление иностранного присутствия в регионе.
«
"Не только американские корабли заходят сюда, но и европейские, а также индийские", - пояснил Као Ким Хоурн.
