Рейтинг@Mail.ru
В АСЕАН заявили о работе над укреплением стратегического доверия с Россией - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/rossiya-2074278866.html
В АСЕАН заявили о работе над укреплением стратегического доверия с Россией
В АСЕАН заявили о работе над укреплением стратегического доверия с Россией - РИА Новости, 13.02.2026
В АСЕАН заявили о работе над укреплением стратегического доверия с Россией
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) работает над укреплением стратегического доверия с крупными державами, включая, "разумеется", Россию, заявил... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:42:00+03:00
2026-02-13T19:42:00+03:00
в мире
россия
индия
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20251215/asean-2062144890.html
россия
индия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, япония
В мире, Россия, Индия, Япония
В АСЕАН заявили о работе над укреплением стратегического доверия с Россией

Генсек АСЕАН Хоурн заявил о работе над укреплением стратегического доверия с РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Российский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 13 фев - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) работает над укреплением стратегического доверия с крупными державами, включая, "разумеется", Россию, заявил генеральный секретарь организации Као Ким Хоурн.
«
"Через Восточноазиатский саммит, через расширенный Морской форум АСЕАН и, конечно, через формат "АСЕАН плюс министры обороны" мы работаем над укреплением стратегического доверия между ними, а также с другими крупными державами — включая Индию, Японию и, разумеется, Россию", - отметил Као Ким Хоурн в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Генсек АСЕАН добавил, что в Юго-Восточной Азии наблюдают усиление иностранного присутствия в регионе.
«
"Не только американские корабли заходят сюда, но и европейские, а также индийские", - пояснил Као Ким Хоурн.
Символика 47-ого саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Посол Филиппин рассказал о росте торговли России со странами АСЕАН
15 декабря 2025, 14:44
 
В миреРоссияИндияЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала