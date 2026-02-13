Рейтинг@Mail.ru
17:39 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/rossiya-2074242631.html
Мерц признал превосходство России над Евросоюзом
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разные экономические возможности. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
германия
россия
европа
фридрих мерц
в мире, германия, россия, европа, фридрих мерц
В мире, Германия, Россия, Европа, Фридрих Мерц
© REUTERS / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разные экономические возможности.
"ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией - ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России", - заявил Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.
Он полагает, что Евросоюз не в полной мере использует имеющийся у него военный, политический, экономический и технологический потенциал. "Поэтому сейчас самое важное – переключить сознание", - сказал Мерц.
Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 13-15 февраля.
