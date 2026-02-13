Россияне назвали лучшие любовные пары в литературе

"Что касается лучших любовных пар в классической литературе, вкусы мужчин и женщин предсказуемо разошлись: девушки назвали идеальной романтической историей отношения Элизабет Беннет и мистера Дарси (21,7%) из "Гордости и предубеждения". Молодые люди же отдали первое место Мастеру и Маргарите (10,7%)", - говорится в сообщении.

В реальной жизни 40% мужчин и 35% женщин мечтают пережить романтическую историю, которая развивается от настоящей дружбы к большой любви — от полного взаимопонимания до глубоких чувств. Также мужская аудитория предпочитает такие сюжеты как "любовь с монстром" (13%) и фиктивные отношения (12%). В топ-3 у девушек вошли тропы "от ненависти к любви" (14%) и "второй шанс" (9%), — расклад, при котором пара воссоединяется после разрыва, рассказали в "Литрес". Кроме того, мужчины среди различных любовных историй чаще всего отдают предпочтение любовному фэнтези (44%), тогда как у женщин лидерство одержали классические романы (30%).