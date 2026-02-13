Рейтинг@Mail.ru
08:22 13.02.2026
Россияне назвали лучшие любовные пары в литературе
Россияне назвали лучшие любовные пары в литературе
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Женщины в России считают лучшей любовной парой в литературе героев романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" Элизабет Беннет и мистера Дарси, а мужчины предпочитают Мастера и Маргариту из одноименного произведения Михаила Булгакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".
"Литрес" и рекомендательный сервис LiveLib провели тематический опрос среди пользователей накануне Дня всех влюбленных о любимых романтических сюжетах и идеальном сценарии отношений в реальности. В основу методологии исследования лёг опрос, проведённый в феврале 2026 года, в котором приняли участие более 600 пользователей из разных городов России.
"Что касается лучших любовных пар в классической литературе, вкусы мужчин и женщин предсказуемо разошлись: девушки назвали идеальной романтической историей отношения Элизабет Беннет и мистера Дарси (21,7%) из "Гордости и предубеждения". Молодые люди же отдали первое место Мастеру и Маргарите (10,7%)", - говорится в сообщении.
В реальной жизни 40% мужчин и 35% женщин мечтают пережить романтическую историю, которая развивается от настоящей дружбы к большой любви — от полного взаимопонимания до глубоких чувств. Также мужская аудитория предпочитает такие сюжеты как "любовь с монстром" (13%) и фиктивные отношения (12%). В топ-3 у девушек вошли тропы "от ненависти к любви" (14%) и "второй шанс" (9%), — расклад, при котором пара воссоединяется после разрыва, рассказали в "Литрес". Кроме того, мужчины среди различных любовных историй чаще всего отдают предпочтение любовному фэнтези (44%), тогда как у женщин лидерство одержали классические романы (30%).
Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Опрос показал, сколько россиян испытывали настоящую любовь
12 февраля, 05:55
 
КультураОбществоРоссияМихаил БулгаковЛитРес
 
 
