В Вене прошли консультации по иранской ядерной программе, заявил Ульянов
20:55 13.02.2026
В Вене прошли консультации по иранской ядерной программе, заявил Ульянов
Постоянные представительства России, Китая и Ирана провели раунд консультаций по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, заявил постоянный...
в мире
россия
иран
китай
михаил ульянов (дипломат)
дональд трамп
аббас аракчи
россия
иран
китай
В Вене прошли консультации по иранской ядерной программе, заявил Ульянов

Ульянов: Москва, Китай и Иран провели консультации по ядерной программе

Флаги Ирана, Китая и России
Флаги Ирана, Китая и России. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Постоянные представительства России, Китая и Ирана провели раунд консультаций по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Постоянные представительства Китая, Ирана и России провели очередной раунд трехсторонних консультаций по вопросам, касающимся иранской ядерной программы", - написал Ульянов в соцсети X.
Переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы прошли 6 февраля в оманской столице Маскате, президент США Дональд Трамп заявлял, что они прошли хорошо. Вместе с тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля заявил, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
