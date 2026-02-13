Рейтинг@Mail.ru
14:38 13.02.2026
Россия призвала США к нормализации работы по линии ООН
Между РФ и США есть значительное число раздражителей, которые негативно сказываются на взаимодействии по линии ООН, Россия призывает Вашингтон предпринять шаги... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
россия
сша
анна евстигнеева
оон
в мире, россия, сша, анна евстигнеева, оон
В мире, Россия, США, Анна Евстигнеева, ООН
© AP Photo / Angela Weiss
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 13 фев – РИА Новости. Между РФ и США есть значительное число раздражителей, которые негативно сказываются на взаимодействии по линии ООН, Россия призывает Вашингтон предпринять шаги для нормализации условий совместной работы, сообщила в интервью РИА Новости зампостпреда РФ при Всемирной Организации Анна Евстигнеева.
"К сожалению, сохраняется значительное число двусторонних раздражителей, которые продолжают негативно сказываться на нашем взаимодействии по линии ООН. До сих пор остаётся нерешённым целый ряд вопросов, связанных с выполнением Вашингтоном своих международно-правовых обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН. Призываем американских партнёров наконец преодолеть инерцию ранее допущенных ошибок и предпринять практические шаги для нормализации условий нашей совместной работы", – сказала она.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Гатилов оценил выход США из структур ООН
15 января, 20:20
 
