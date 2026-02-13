Россия призвала США к нормализации работы по линии ООН

ООН, 13 фев – РИА Новости. Между РФ и США есть значительное число раздражителей, которые негативно сказываются на взаимодействии по линии ООН, Россия призывает Вашингтон предпринять шаги для нормализации условий совместной работы, сообщила в интервью РИА Новости зампостпреда РФ при Всемирной Организации Анна Евстигнеева.