Рейтинг@Mail.ru
В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:25 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/rossija-2074174854.html
В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем
В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем - РИА Новости, 13.02.2026
В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем
Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем, сообщил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт",... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:25:00+03:00
2026-02-13T14:25:00+03:00
наука
россия
ссср
михаил ковальчук
анатолий александров (ректор)
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg
https://ria.ru/20251102/mars-2052454069.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_8cc2bb48c3f43b447cf6b6e459bdee67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, михаил ковальчук, анатолий александров (ректор), курчатовский институт
Наука, Россия, СССР, Михаил Ковальчук, Анатолий Александров (ректор), Курчатовский институт
В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем

Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем, сообщил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.
В СССР был создан первый в мире самолет с водородным двигателем, напомнил Ковальчук, выступая на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии, основной темой которого стала 123-я годовщина с о дня рождения выдающегося атомщика, создателя основ отечественного военного и гражданского атомного флота академика Анатолия Александрова.
"Сейчас мы делаем первый в мире беспилотник с водородным двигателем", - сказал Ковальчук.
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Глава Курчатовского института рассказал, сколько дней лететь до Марса
2 ноября 2025, 02:17
 
НаукаРоссияСССРМихаил КовальчукАнатолий Александров (ректор)Курчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала