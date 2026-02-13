В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем, сообщил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

"Сейчас мы делаем первый в мире беспилотник с водородным двигателем", - сказал Ковальчук.