https://ria.ru/20260213/rossija-2074174854.html
В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем
В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем - РИА Новости, 13.02.2026
В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем
Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем, сообщил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт",... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:25:00+03:00
2026-02-13T14:25:00+03:00
2026-02-13T14:25:00+03:00
наука
россия
ссср
михаил ковальчук
анатолий александров (ректор)
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg
https://ria.ru/20251102/mars-2052454069.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_8cc2bb48c3f43b447cf6b6e459bdee67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, михаил ковальчук, анатолий александров (ректор), курчатовский институт
Наука, Россия, СССР, Михаил Ковальчук, Анатолий Александров (ректор), Курчатовский институт
В Курчатовском институте создают беспилотник с водородным двигателем
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем