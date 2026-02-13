В ЦБ заявили о смягчении денежно-кредитных условий

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Денежно-кредитные условия в России смягчились, но остаются жесткими, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России.

"Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Кредитные и депозитные ставки уменьшились, подстраиваясь к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ выросли, но в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие", - сообщили в регуляторе.