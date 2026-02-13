https://ria.ru/20260213/rossija-2074158994.html
В ЦБ заявили о смягчении денежно-кредитных условий
В ЦБ заявили о смягчении денежно-кредитных условий - РИА Новости, 13.02.2026
В ЦБ заявили о смягчении денежно-кредитных условий
Денежно-кредитные условия в России смягчились, но остаются жесткими, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:38:00+03:00
2026-02-13T13:38:00+03:00
2026-02-13T13:38:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
https://ria.ru/20260213/stavka-2074158226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ заявили о смягчении денежно-кредитных условий
ЦБ: денежно-кредитные условия в России смягчились, но остаются жесткими
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Денежно-кредитные условия в России смягчились, но остаются жесткими, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России.
"Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Кредитные и депозитные ставки уменьшились, подстраиваясь к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ выросли, но в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие", - сообщили в регуляторе.