Россия усилит давление в ОБСЕ по теме героизации нацистов, заявил Полянский

ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Россия усилит давление в ОБСЕ по теме героизации нацистов, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Мы будем обращать внимание на любые примеры героизации нацистов. Давление по этой теме мы ни в коей мере не снизим, наоборот, будем его только усиливать", - сказал дипломат.