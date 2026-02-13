Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой

МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Венесуэлы продолжается, несмотря на санкционное давление США, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"Несмотря на санкционное давление, российско-венесуэльское энергетическое сотрудничество продолжается. Проекты адаптируются к текущим условиям, а недавно принятые поправки к закону об углеводородах предполагают улучшение условий для привлечения иностранного капитала", - рассказал российский дипломат.