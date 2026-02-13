https://ria.ru/20260213/rossija-2074122012.html
Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой
Энергетическое сотрудничество России и Венесуэлы продолжается, несмотря на санкционное давление США, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в боливарианской...
МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Венесуэлы продолжается, несмотря на санкционное давление США, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.
"Несмотря на санкционное давление, российско-венесуэльское энергетическое сотрудничество продолжается. Проекты адаптируются к текущим условиям, а недавно принятые поправки к закону об углеводородах предполагают улучшение условий для привлечения иностранного капитала", - рассказал российский дипломат.
Москва
и Каракас
, по словам Мелик-Багдасарова, находятся в тесном контакте "для выработки оптимальных подходов с учетом текущей ситуации".
"Санкции не отменяют суверенного права государств на экономическое сотрудничество", - заключил собеседник агентства.