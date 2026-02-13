Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой
11:57 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/rossija-2074122012.html
Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой
Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой - РИА Новости, 13.02.2026
Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой
Энергетическое сотрудничество России и Венесуэлы продолжается, несмотря на санкционное давление США, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в боливарианской... РИА Новости, 13.02.2026
Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой

Посол Мелик-Багдасаров: РФ и Венесуэла продолжают сотрудничество в энергетике

© Фото : РИА НовостиТанкер-снабженец "Академик Пашин" в венесуэльском порту Ла-Гуайра
Танкер-снабженец Академик Пашин в венесуэльском порту Ла-Гуайра - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : РИА Новости
Танкер-снабженец "Академик Пашин" в венесуэльском порту Ла-Гуайра. Архивное фото
МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Венесуэлы продолжается, несмотря на санкционное давление США, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.
"Несмотря на санкционное давление, российско-венесуэльское энергетическое сотрудничество продолжается. Проекты адаптируются к текущим условиям, а недавно принятые поправки к закону об углеводородах предполагают улучшение условий для привлечения иностранного капитала", - рассказал российский дипломат.
Москва и Каракас, по словам Мелик-Багдасарова, находятся в тесном контакте "для выработки оптимальных подходов с учетом текущей ситуации".
"Санкции не отменяют суверенного права государств на экономическое сотрудничество", - заключил собеседник агентства.
Сергей Мелик-Багдасаров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посол России прокомментировал изменения в законодательстве Венесуэлы
10 февраля, 18:50
 
