09:36 13.02.2026 (обновлено: 10:00 13.02.2026)
Российский посол рассказал о высокотехнологичных проектах с Индией
в мире, россия, индия, нью-дели, денис алипов, куданкулам, sukhoi superjet 100 (ssj100), ил-114-300
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Денис Алипов, Куданкулам, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Ил-114-300
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Россия занимает ведущие позиции в Индии по сотрудничеству в области высокотехнологичных проектов, в том числе атома, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Денис Алипов.
"Высокий статус двусторонних отношений характеризуется успешным ходом сотрудничества по уникальным высокотехнологическим проектам. Россия занимает ведущие позиции в Индии в области атома, предлагая партнерам передовые системы и подтверждая на практике готовность к глубокой локализации их производства в соответствии с инициативой "Делай в Индии"... Мы остаемся единственной страной, успешно сотрудничающей с Нью-Дели в области мирного атома - продолжается строительство АЭС "Куданкулам", - отметил посол.
Он добавил, что между странами расширяется кооперация в нефтехимии, металлургии, железнодорожном машиностроении, судостроении, освоении космического пространства и ряде других направлений.
"Настоящим прорывом в сфере авиастроения станет совместная работа по производству в Индии востребованных здесь самолетов Superjet-100, а также поставкам обновленных турбовинтовых Ил-114-300, которые были успешно продемонстрированы на авиасалоне в Хайдарабаде 28-31 января 2026 года", - сказал Алипов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией
12 февраля, 14:02
 
