Рейтинг@Mail.ru
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/rossija-2074079293.html
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России - РИА Новости, 13.02.2026
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:44:00+03:00
2026-02-13T08:44:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
chanel
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/64/1486376422_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_d4b3253d98c400c72d547a230a2f5d3b.jpg
https://ria.ru/20260211/apple-2073658681.html
https://ria.ru/20251217/burberry-2062598522.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/64/1486376422_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2b384f8af5325a86b6e5ada69a624789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), chanel
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Chanel
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России

РИА Новости: европейский люкс массово регистрирует товарные знаки в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска магазина Chanel
Вывеска магазина Chanel - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска магазина Chanel. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Так, в феврале ведомство одобрило девять заявок от европейских брендов на регистрацию товарных знаков.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Apple зарегистрировала товарный знак в России
11 февраля, 14:45
Среди них - одна одобренная у компании Prada. Теперь под ее маркой "Luna Rossa" смогут продаваться парфюмерия и косметические средства.
Зарегистрировать товарные знаки удалось и другим итальянским компаниям. Теперь под "Fendi Roma" и "Moncler Genius" смогут продаваться ювелирные изделия, одежда и другие модные товары на российском рынке.
Помимо этого, товарные знаки смогла зарегистрировать и Chanel, которая в 2022 году временно закрыла свои бутики в России. Под "Les Eaux De Chanel", "№5", и "Шанель" может начаться продажа модных аксессуаров, одежды, ювелирных изделий и парфюмерии.
Также швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала три товарных знака в России: "Pearlmaster", "Easylink" и "Syloxi".
Регистрация знака дает право на его защиту в суде и маркировку товаров этим знаком. Наличие у компании лицензии и товарного знака позволяет ей развивать бизнес.
Бутик Burberry в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Burberry хочет зарегистрировать в России товарные знаки
17 декабря 2025, 12:45
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Chanel
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала