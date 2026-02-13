МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России, выяснило РИА Новости по данным Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента

Так, в феврале ведомство одобрило девять заявок от европейских брендов на регистрацию товарных знаков.

Среди них - одна одобренная у компании Prada. Теперь под ее маркой "Luna Rossa" смогут продаваться парфюмерия и косметические средства.

Зарегистрировать товарные знаки удалось и другим итальянским компаниям. Теперь под "Fendi Roma" и "Moncler Genius" смогут продаваться ювелирные изделия, одежда и другие модные товары на российском рынке.

Помимо этого, товарные знаки смогла зарегистрировать и Chanel , которая в 2022 году временно закрыла свои бутики в России . Под "Les Eaux De Chanel", "№5", и "Шанель" может начаться продажа модных аксессуаров, одежды, ювелирных изделий и парфюмерии.

Также швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала три товарных знака в России: "Pearlmaster", "Easylink" и "Syloxi".