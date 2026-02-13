https://ria.ru/20260213/rossija-2074079293.html
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России - РИА Новости, 13.02.2026
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Европейские люксовые дома моды массово регистрируют товарные знаки в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента
.
Так, в феврале ведомство одобрило девять заявок от европейских брендов на регистрацию товарных знаков.
Среди них - одна одобренная у компании Prada. Теперь под ее маркой "Luna Rossa" смогут продаваться парфюмерия и косметические средства.
Зарегистрировать товарные знаки удалось и другим итальянским компаниям. Теперь под "Fendi Roma" и "Moncler Genius" смогут продаваться ювелирные изделия, одежда и другие модные товары на российском рынке.
Помимо этого, товарные знаки смогла зарегистрировать и Chanel
, которая в 2022 году временно закрыла свои бутики в России
. Под "Les Eaux De Chanel", "№5", и "Шанель" может начаться продажа модных аксессуаров, одежды, ювелирных изделий и парфюмерии.
Также швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала три товарных знака в России: "Pearlmaster", "Easylink" и "Syloxi".
Регистрация знака дает право на его защиту в суде и маркировку товаров этим знаком. Наличие у компании лицензии и товарного знака позволяет ей развивать бизнес.