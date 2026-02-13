Рейтинг@Mail.ru
Первый вывозной рейс для туристов на Кубе вылетел из Варадеро в Москву
Туризм
Туризм
 
03:56 13.02.2026 (обновлено: 04:03 13.02.2026)
Первый вывозной рейс для туристов на Кубе вылетел из Варадеро в Москву
Первый вывозной рейс для туристов на Кубе вылетел из Варадеро в Москву - РИА Новости, 13.02.2026
Первый вывозной рейс для туристов на Кубе вылетел из Варадеро в Москву
Первый вывозной рейс с Кубы для российских туристов — рейс Варадеро - Москва авиакомпании "Россия" — вылетел из аэропорта Варадеро, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 13.02.2026
куба
варадеро
москва
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
куба
варадеро
москва
Первый вывозной рейс для туристов на Кубе вылетел из Варадеро в Москву

Flightradar24: первый вывозной рейс для туристов на Кубе вылетел в Москву

© РИА НовостиРоссийские туристы в аэропорту Варадеро, Куба
Российские туристы в аэропорту Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости
Российские туристы в аэропорту Варадеро, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый вывозной рейс с Кубы для российских туристов — рейс Варадеро - Москва авиакомпании "Россия" — вылетел из аэропорта Варадеро, выяснило РИА Новости на основе данных сайта Flightradar24.
"Рейс Варадеро (VRA) - Москва (SVO) вылетел в 19.30 по местному времени (3.38 мск)", - говорится на сайте.
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Белорусских туристов вывезут с Кубы вместе с российскими
12 февраля, 13:40
Прибытие самолета запланировано на 16.00 мск, время в пути составит почти 12 часов.
Вывозные рейсы для туристов, находящихся на Кубе, выполняют авиакомпании "Россия" и Nordwind ("Северный ветер"). "Россия" выполнит пять рейсов из Варадеро и один из Гаваны, Nordwind - три рейса из Варадеро, один из Кайо-Коко и один из Ольгина.
Ранее в среду Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов на остров. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
Позднее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Кремле ответили на вопрос об оказании помощи Кубе
12 февраля, 13:22
 
Туризм
 
 
