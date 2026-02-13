Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ принимает заявки на участие в деловой миссии в сфере АПК в Индонезию - РИА Новости, 13.02.2026
16:29 13.02.2026
РЭЦ принимает заявки на участие в деловой миссии в сфере АПК в Индонезию
экономика, индонезия, россия, джакарта, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Индонезия, Россия, Джакарта, Российский экспортный центр (РЭЦ)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) объявил начало приема заявок для участия в деловой миссии в Индонезию для компаний - представителей агропромышленного комплекса, говорится в сообщении РЭЦ.
"С 7 по 8 мая 2026 года Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проведет международную деловую миссию для компаний агропромышленного комплекса в Джакарте (Индонезия). Мероприятие станет эффективной площадкой для выхода российских производителей на один из самых перспективных рынков Юго-Восточной Азии. Прием заявок открыт до 8 марта 2026 года", - сказано в сообщении.
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Рассматривать Индонезию как бизнес-партнера особенно актуально
25 декабря 2025, 13:53
К участию в миссии приглашаются российские компании сектора АПК, которые уже развивают экспортные каналы сбыта или только планируют начать свою деятельность в Индонезии. Главная цель мероприятия - установление прямых деловых контактов. РЭЦ обеспечивает участникам организацию целевых B2B-переговоров с потенциальными иностранными покупателями, которые заранее выразили заинтересованность в российской продукции. Встречи проводятся только в случае взаимного интереса сторон, что гарантирует высокую продуктивность нетворкинга.
В рамках программы поддержки экспортеров РЭЦ берет на себя 100% затрат по ключевым направлениям: аренда площадей и конференц-залов для проведения деловых встреч, администрирование и техническое обеспечение мероприятий, включая разработку плана на основе анализа целевой аудитории, привлечение потенциальных иностранных потребителей и организация деловых встреч.
Компании-участники самостоятельно оплачивают только транспортные и командировочные расходы своих сотрудников. Подача заявок на участие в миссии осуществляется через сервис "Мероприятия" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Этот цифровой инструмент разработан для максимального упрощения доступа бизнеса к выставочной деятельности. В личном кабинете экспортёра все предстоящие события представлены в удобном хронологическом порядке. Благодаря системе фильтров (по названию, дате, стране, отрасли или рынку сбыта) компания может в пару кликов найти подходящее событие.
Карточка каждого мероприятия в сервисе содержит исчерпывающую информацию: отраслевую специфику, дедлайны регистрации, а также подробный перечень затрат, подлежащих софинансированию со стороны государства. Использование сервиса позволяет компаниям заранее планировать свой выставочный календарь и отслеживать статус прохождения всех ведомственных проверок в режиме реального времени.
Для подачи документов компания должна быть зарегистрирована в РФ как юридическое лицо или ИП и не иметь задолженностей по налогам и сборам.
Алгоритм подачи заявки: убедитесь в наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), авторизуйтесь в личном кабинете на портале "Мой экспорт", перейдите на страницу мероприятия и заполните анкету: подайте заявку на миссию в Индонезию, подпишите заявку с помощью УКЭП. После получения уведомления о положительном результате подпишите соглашение об участии в электронном виде.
Участие в международных мероприятиях под национальным брендом "Сделано в России" — это не только компенсация затрат на логистику образцов и застройку стенда, но и мощный имиджевый инструмент. Для начинающих экспортеров это уникальная возможность получить первый опыт презентации товара на мировом уровне и познакомиться с глобальными трендами отрасли.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Стенд Сделано в России на международной промышленной выставке Иннопром в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
РЭЦ рассказал об успехах экспортеров на "Иннопром. Саудовская Аравия"
Вчера, 16:26
 
ЭкономикаИндонезияРоссияДжакартаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
