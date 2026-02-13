https://ria.ru/20260213/reklama-2074069875.html
В сенате США потребовали расследовать рекламу оружия с участием детей
В сенате США потребовали расследовать рекламу оружия с участием детей - РИА Новости, 13.02.2026
В сенате США потребовали расследовать рекламу оружия с участием детей
Американские сенаторы обвинили производителей оружия в использовании детей в рекламе и потребовали расследования. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T05:36:00+03:00
2026-02-13T05:36:00+03:00
2026-02-13T05:36:00+03:00
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американские сенаторы обвинили производителей оружия в использовании детей в рекламе и потребовали расследования.
Сенатор Ричард Блюменталь
(демократ от штата Коннектикут
) и конгрессвумен Робин Келли (демократ от штата Иллинойс
) представили законопроект, который обяжет Федеральную торговую комиссию (FTC) расследовать маркетинговые практики оружейной индустрии. Документ направлен против рекламы с участием детей, поощряющей нелегальное использование оружия и продвигающей штурмовые винтовки, часто применяемые при массовых расстрелах.
"Обманный маркетинг оружия использует насилие с применением огнестрельного оружия и подпитывает его, он должен быть остановлен. Наша цель – привлечь к ответственности производителей оружия, которые наживаются на уязвимых потребителях ради собственной выгоды", – говорится в заявлении Блюменталя.
Келли, в свою очередь, заявила, что производители рекламируют оружие, "главного убийцу детей и подростков", самим же несовершеннолетним, и назвала это "больным и извращенным поведением".
По данным сенаторов, компании выпускали детские версии штурмовых винтовок с мультяшным дизайном, привлекали несовершеннолетних в рекламные видео-ролики, эксплуатировали "военную эстетику" и продавали устройства, позволяющие обходить законодательные ограничения на емкость магазинов, что впоследствии приводило к реальным случаям стрельбы.