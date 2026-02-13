В сенате США потребовали расследовать рекламу оружия с участием детей

Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американские сенаторы обвинили производителей оружия в использовании детей в рекламе и потребовали расследования.

Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут ) и конгрессвумен Робин Келли (демократ от штата Иллинойс ) представили законопроект, который обяжет Федеральную торговую комиссию (FTC) расследовать маркетинговые практики оружейной индустрии. Документ направлен против рекламы с участием детей, поощряющей нелегальное использование оружия и продвигающей штурмовые винтовки, часто применяемые при массовых расстрелах.

"Обманный маркетинг оружия использует насилие с применением огнестрельного оружия и подпитывает его, он должен быть остановлен. Наша цель – привлечь к ответственности производителей оружия, которые наживаются на уязвимых потребителях ради собственной выгоды", – говорится в заявлении Блюменталя.

Келли, в свою очередь, заявила, что производители рекламируют оружие, "главного убийцу детей и подростков", самим же несовершеннолетним, и назвала это "больным и извращенным поведением".