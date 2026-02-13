Рейтинг@Mail.ru
В сенате США потребовали расследовать рекламу оружия с участием детей - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/reklama-2074069875.html
В сенате США потребовали расследовать рекламу оружия с участием детей
В сенате США потребовали расследовать рекламу оружия с участием детей - РИА Новости, 13.02.2026
В сенате США потребовали расследовать рекламу оружия с участием детей
Американские сенаторы обвинили производителей оружия в использовании детей в рекламе и потребовали расследования. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T05:36:00+03:00
2026-02-13T05:36:00+03:00
в мире
коннектикут
иллинойс
ричард блюменталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070296068_0:17:2600:1480_1920x0_80_0_0_31d07ee41a880b96031d478e86a5c34a.jpg
https://ria.ru/20260212/pentagon-2073988049.html
https://ria.ru/20260130/ssha-2071356414.html
коннектикут
иллинойс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070296068_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_f5f695f80ccc2032e2b7b0f55a00bb1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, коннектикут, иллинойс, ричард блюменталь
В мире, Коннектикут, Иллинойс, Ричард Блюменталь
В сенате США потребовали расследовать рекламу оружия с участием детей

Американские сенаторы потребовали расследовать рекламу оружия с участием детей

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне
Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американские сенаторы обвинили производителей оружия в использовании детей в рекламе и потребовали расследования.
Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) и конгрессвумен Робин Келли (демократ от штата Иллинойс) представили законопроект, который обяжет Федеральную торговую комиссию (FTC) расследовать маркетинговые практики оружейной индустрии. Документ направлен против рекламы с участием детей, поощряющей нелегальное использование оружия и продвигающей штурмовые винтовки, часто применяемые при массовых расстрелах.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Сенатор потребовала раскрыть расходы Пентагона на гипноз осьминогов
12 февраля, 18:07
"Обманный маркетинг оружия использует насилие с применением огнестрельного оружия и подпитывает его, он должен быть остановлен. Наша цель – привлечь к ответственности производителей оружия, которые наживаются на уязвимых потребителях ради собственной выгоды", – говорится в заявлении Блюменталя.
Келли, в свою очередь, заявила, что производители рекламируют оружие, "главного убийцу детей и подростков", самим же несовершеннолетним, и назвала это "больным и извращенным поведением".
По данным сенаторов, компании выпускали детские версии штурмовых винтовок с мультяшным дизайном, привлекали несовершеннолетних в рекламные видео-ролики, эксплуатировали "военную эстетику" и продавали устройства, позволяющие обходить законодательные ограничения на емкость магазинов, что впоследствии приводило к реальным случаям стрельбы.
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Лидер демократов в сенате назвал США полицейским государством
30 января, 23:06
 
В миреКоннектикутИллинойсРичард Блюменталь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала