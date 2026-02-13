https://ria.ru/20260213/rebenok-2074294111.html
В Москве при сходе снега с самовольно установленного навеса погиб ребенок
В Москве при сходе снега с самовольно установленного навеса погиб ребенок - РИА Новости, 13.02.2026
В Москве при сходе снега с самовольно установленного навеса погиб ребенок
Ребенок погиб в результате схода снега с самовольно устроенного навеса над балконом на Щелковском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в префектуре Восточного... РИА Новости, 13.02.2026
В Москве при сходе снега с самовольно установленного навеса погиб ребенок
РИА Новости: в Москве ребенка задавило снегом с самовольно устроенного навеса