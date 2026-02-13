Рейтинг@Mail.ru
В Москве при сходе снега с самовольно установленного навеса погиб ребенок - РИА Новости, 13.02.2026
20:36 13.02.2026
В Москве при сходе снега с самовольно установленного навеса погиб ребенок
В Москве при сходе снега с самовольно установленного навеса погиб ребенок
Ребенок погиб в результате схода снега с самовольно устроенного навеса над балконом на Щелковском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в префектуре Восточного...
2026
В Москве при сходе снега с самовольно установленного навеса погиб ребенок

РИА Новости: в Москве ребенка задавило снегом с самовольно устроенного навеса

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ребенок погиб в результате схода снега с самовольно устроенного навеса над балконом на Щелковском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в префектуре Восточного административного округа.
«
"На Щелковском шоссе, по предварительным данным, произошел сход снежных масс с самовольно устроенного навеса над балконом последнего этажа. В результате погиб несовершеннолетний", - сказали в префектуре.
Сотрудник СК России на месте, где погиб ребенок, роя тоннель в сугробе в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Красноярском крае девочка погибла, роя тоннель в сугробе
23 января, 12:37
 
