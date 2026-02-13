Рейтинг@Mail.ru
Психиатр назвал фобию перед пятницей 13-го видом расстройства
05:57 13.02.2026
Психиатр назвал фобию перед пятницей 13-го видом расстройства
Психиатр назвал фобию перед пятницей 13-го видом расстройства
Страх перед пятницей 13-го - достаточно распространённый вид обсессивно-компульсивного расстройства, сформированный культурой, считает врач-психиатр Амурской...
общество
2026
общество
Общество
Психиатр назвал фобию перед пятницей 13-го видом расстройства

Психиатр Агарков: фобия перед пятницей 13-го является видом расстройства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев – РИА Новости. Страх перед пятницей 13-го - достаточно распространённый вид обсессивно-компульсивного расстройства, сформированный культурой, считает врач-психиатр Амурской государственной медицинской академии (АГМА) Александр Агарков.
"Это в настоящее время достаточно распространённый вид обсессивно-компульсивного расстройства, проявляющийся суеверной фобией или суеверным страхом, боязнью дня, который выпадает на дату пятница, 13-е. Многие фобии сформированы за счёт культурного внедрения", - рассказал врач-психиатр, ассистент кафедры нервных болезней, психиатрии и наркологии, заместитель декана лечебного факультета АГМА Александр Агарков, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
По его словам, в Советском Союзе, этого суеверия не было, поскольку влияние западной культуры было значительно меньше. Но после выхода на экраны фильмов ужасов под названием "Пятница, 13", у населения сформировалась негативная установка на эту дату.
"С таким мощным эмоциональным подкреплением это явление и вошло в сознание людей, сформировавшись в самостоятельную специфическую фобию. Многие из тех, кто имеет данную фобию, даже не понимают её смысл — что обозначает это число, почему именно пятница, 13. Мы знаем, что 13 — это число, способное принести несчастье без логических подтверждений этому", - считает Агарков.
При этом, сама по себе дата, по мнению врача, не может ни провоцировать, ни предотвращать какие-то неприятные явления.
"Если пятница 13 у человека проходит без происшествий, он даже может и не замечать эту дату в календаре. Если же случается какая-то неприятность, это обязательно будет передано по социальным связям и ещё больше укоренится в сознании людей", - отметил специалист.
В психологии страх перед числом 13 называется трискаидекафобия, а перед пятницей, 13-м — параскаведекатриафобия. В 2026 году 13-е число выпадает на пятницу трижды: в феврале, марте и ноябре, подсчитали в АГМА.
Общество
 
 
