ПВО сбила 47 дронов ВСУ над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 13.02.2026 (обновлено: 20:33 13.02.2026)
ПВО сбила 47 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 47 дронов ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО сбили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
россия, безопасность, брянская область, курская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Курская область
ПВО сбила 47 дронов ВСУ над российскими регионами

МО: средства ПВО сбили 47 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Командный пункт
Командный пункт
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Средства ПВО сбили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Тринадцатого февраля с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 41 – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В ВСУ планируют создать новый род войск из-за проблем с ПВО
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
