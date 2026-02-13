https://ria.ru/20260213/pvo-2074292610.html
ПВО сбила 47 дронов ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО сбили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T20:29:00+03:00
2026-02-13T20:29:00+03:00
2026-02-13T20:33:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
курская область
россия
брянская область
курская область
