Силы ПВО сбили 1243 украинских дрона за неделю

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Силы ПВО за неделю сбили 39 снарядов HIMARS, 5 ракет "Фламинго" и 1243 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 113957 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27647 танков и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33257 орудий полевой артиллерии и минометов, 54266 единиц специальной военной автомобильной техники.