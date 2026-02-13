https://ria.ru/20260213/pvo-2074133638.html
Силы ПВО сбили 1243 украинских дрона за неделю
Силы ПВО за неделю сбили 39 снарядов HIMARS, 5 ракет "Фламинго" и 1243 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
Новости
ru-RU
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Силы ПВО за неделю сбили 39 снарядов HIMARS, 5 ракет "Фламинго" и 1243 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1243 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке ведомства с 7 февраля по 13 февраля.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 113957 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27647 танков и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33257 орудий полевой артиллерии и минометов, 54266 единиц специальной военной автомобильной техники.