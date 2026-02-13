В "Круге добра" рассказали, какую икону подарили Путину

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в подарок современный список чудотворной иконы "Целительница" с исцеляющей юношу Богородицей из московского Алексеевского ставропигиального женского монастыря, эта икона – покровительница Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра", рассказали в фонде РИА Новости.