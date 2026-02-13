В "Круге добра" рассказали, какую икону подарили Путину

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в подарок современный список чудотворной иконы "Целительница" с исцеляющей юношу Богородицей из московского Алексеевского ставропигиального женского монастыря, эта икона – покровительница Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра", рассказали в фонде РИА Новости.
Руководитель фонда "Круг добра" протоиерей Александра Ткаченко преподнес Путину икону Божией Матери "Целительница" в пятницу.
«
"Список иконы по-прежнему находится в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре. Преподнесен современный список. Благословением патриарха икона Божией Матери "Целительница" определена знамением покровительства Богородицы Фонду "Круг добра", – рассказали в фонде РИА Новости.
Икона "Целительница" – это одна из главных святынь Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве, изображающая Богородицу, исцеляющую больного юношу. Она известна и почитаема в монастыре с XVIII века. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла она считается покровительницей фонда "Круг добра".