В "Круге добра" рассказали, какую икону подарили Путину - РИА Новости, 13.02.2026
20:37 13.02.2026
В "Круге добра" рассказали, какую икону подарили Путину
В "Круге добра" рассказали, какую икону подарили Путину
В "Круге добра" рассказали, какую икону подарили Путину
Президент России Владимир Путин получил в подарок современный список чудотворной иконы "Целительница" с исцеляющей юношу Богородицей из московского... РИА Новости, 13.02.2026
общество
москва
владимир путин
москва
общество, москва, владимир путин
Общество, Москва, Владимир Путин
В "Круге добра" рассказали, какую икону подарили Путину

РИА Новости: Путину подарили чудотворноую икону "Целительница"

Протоиерей Александр Ткаченко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Протоиерей Александр Ткаченко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Протоиерей Александр Ткаченко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в подарок современный список чудотворной иконы "Целительница" с исцеляющей юношу Богородицей из московского Алексеевского ставропигиального женского монастыря, эта икона – покровительница Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра", рассказали в фонде РИА Новости.
Руководитель фонда "Круг добра" протоиерей Александра Ткаченко преподнес Путину икону Божией Матери "Целительница" в пятницу.
"Список иконы по-прежнему находится в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре. Преподнесен современный список. Благословением патриарха икона Божией Матери "Целительница" определена знамением покровительства Богородицы Фонду "Круг добра", – рассказали в фонде РИА Новости.
Икона "Целительница" – это одна из главных святынь Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве, изображающая Богородицу, исцеляющую больного юношу. Она известна и почитаема в монастыре с XVIII века. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла она считается покровительницей фонда "Круг добра".
ОбществоМоскваВладимир Путин
 
 
