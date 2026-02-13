Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

«

"В течение почти 250 лет свободы США, Сербия была нам хорошим другом. Сербия, на самом деле, была первой страной, чей флаг развевался на почетном месте над Белым домом. США привержены дальнейшему усилению нашей крепкой дружбы, вместе работаем над увеличением торгового оборота и инвестиций и развитием экономического благополучия наших граждан", - говорится в сообщении.