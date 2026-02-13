Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии
16:40 13.02.2026 (обновлено: 16:42 13.02.2026)
Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп направили сербскому лидеру Александру Вучичу поздравления в связи с национальным праздником - Днем... РИА Новости, 13.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп направили сербскому лидеру Александру Вучичу поздравления в связи с национальным праздником - Днем государственности Сербии, сообщила в пятницу администрация Вучича.
"Отношения между нашими странами основываются на традиционной дружбе, культурной и духовной близости, которые проверены временем. Уверен, что вне зависимости от непростых международных обстоятельств, российско-сербское стратегическое партнерство и взаимно полезное сотрудничество в разных сферах продолжат развиваться и укрепляться. Желаю вам здоровья и успехов, а вашим согражданам – здоровья и благополучия", - цитирует администрация Вучича на сербском языке поздравление президента России.

После него на официальном сайте Вучича размещено поздравление Трампа, также на сербском.
"В течение почти 250 лет свободы США, Сербия была нам хорошим другом. Сербия, на самом деле, была первой страной, чей флаг развевался на почетном месте над Белым домом. США привержены дальнейшему усилению нашей крепкой дружбы, вместе работаем над увеличением торгового оборота и инвестиций и развитием экономического благополучия наших граждан", - говорится в сообщении.

Ежегодно 15 февраля отмечается День государственности Сербии, связанный с принятием в 1835 году первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня. Еще одной важной исторической датой является собрание сербских патриотов на Сретение в 1804 году в селе Орашац под городом Крагуевац, на котором был достигнут договор о восстании против османской администрации в Белграде. Свой государственный праздник Сербия с 2025 года отмечает несколько дней вместе с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины.
