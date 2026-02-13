Руководитель фонда "Круг добра" подарил Путину икону

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в дар от руководителя фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко в дар икону Божией Матери "Целительница".

Образ Пресвятой Богородицы – один из самых древних в истории церкви. Его появление относят к 4 веку. Икона изображает Божию Матерь, стоящую у постели больного юноши.