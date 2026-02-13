Руководитель фонда "Круг добра" подарил Путину икону

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в дар от руководителя фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко в дар икону Божией Матери "Целительница".
"Это икона Божией Матери "Целительница". Она исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы. С 17 века почиталась как чудотворная. Она изображает Богородицу, наклонившуюся у постели болеющего мальчика", - сказал Ткаченко на встрече с президентом в Кремле, перед тем, как преподнести икону.
Путин перекрестился и поцеловал святой образ.
"Спасибо большое", - поблагодарил президент.
Образ Пресвятой Богородицы – один из самых древних в истории церкви. Его появление относят к 4 веку. Икона изображает Божию Матерь, стоящую у постели больного юноши.
Фонд "Круг добра" был создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
